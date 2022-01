Disse skal få leke i Arkivverkets og Digdirs sandkasse

Annonse

Dokumentasjon fra barnevernet og bruk av Felles datakatalog i Tolletaten er de to neste prosjektene som får delta i Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.

Målet med sandkassen er at deltakerne skal få utforske og utfordre et juridisk vanskelig terreng.

Utfordrer eksisterende praksis

DigiBarnevern og Tolletaten var de to søkerne som til slutt kom seg gjennom nåløyet.

DigiBarnevern er valgt fordi det gir muligheter til å utforske og lære om hvordan å ivareta arkivfaglige hensyn. Det er også store muligheter for å dele læring, og de har allerede et tett samarbeid med KS. Tolletaten er valgt fordi prosjektet deres gjør det mulig å utforske om det vil gi gevinster å trekke på andre fagfelt i å håndtere strukturerte datasett. Det skriver Arkivverket i en pressemelding.

– Begge prosjektene gir oss muligheter til å utfordre eksisterende praksis, forklarer Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for Forvaltning i Arkivverket.

Mer offentlighet i store datasett

Prosjektet med Tolletaten skal undersøke hva som kreves av nye løsninger for at de skal ivareta arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i standarder som brukes i Felles datakatalog. Det skal også utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett.

– Det er spennende at begge prosjektene ønsker å utforske muligheter for å gi enklere innsyn i dokumentasjon som i dag er vanskelig tilgjengelig, sier Frode Danielsen, avdelingsleder for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet, i meldingen.

Å utforske mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon er en viktig del av utprøvingen i sandkassen.