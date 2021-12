Painkiller satser stort med ny toppinvestor på laget

Annonse

Høsten 2019 etablerte Halvard Torsnes, Johan Rolf, Atle Reitaas og Hans-Ingar Løvstad konsulentselskapet Painkiller.

Ambisjonen for det nye selskapet er å bli landets ledende konsulenthus innenfor cybersikkerhet. Det skal helst skje innen fem år.

Atea-lag

De fire gründerne har det til felles at de alle har jobbet i Atea-konsernet. Nå har de i tillegg fått med seg Jo Lunder på laget. Lunder var konsernsjef i Ementor, som senere ble Atea, fra 2004 til 2007.

Lunder, som innehar en rekke styreverv i norsk næringsliv, har vært med på å utvikle forretningsplanen og stiller seg til disposisjon for selskapet. Han har sikret seg en eierandel på 25 prosent, men sitter ikke i styret, og er heller ikke involvert i den daglige driften av Painkiller. Lunder har til sammen satset fire millioner kroner i aksjekjøp og lån til selskapet.

Satser høyt

Painkiller sikter seg inn på virksomheter innen helse, bank og finans, industri og offentlig forvaltning. De tilbyr rådgivning innen cybersikkerhet, inkludert salg av tjenester og produkter.

– Vi mener at det er behov for en spisset leverandør innen cybersikkerhet. Stadig flere virksomheter i både offentlig og privat sektor innser at det er nødvendig med økte investeringer på dette området. Det er et voksende marked, sier Halvard Torsnes, som er daglig leder i Painkiller, i en pressemelding.

– I denne konkurransen må du være best i klassen. Det viktigste for oss nå er å levere toppkvalitet til kundene og samtidig tiltrekke oss de flinkeste folkene, sier han videre.

Painkiller teller i dag 13 ansatte, men forventer å rekruttere minimum ti nye medarbeidere i løpet av 2020.