HPE og Atea sammen om digitalt karttegningssprosjekt

Det store volumet av nye data fra sammenslåingen av kommuner og fylker har krevd sitt av datalagringskapasiteten til Kartverket.

Det statlige forvaltningsorganet har derfor gått til Hewlett Packard Enterprise (HPE) og Atea for å få laget en skreddersydd lagringsløsning og ett nytt digitalt karttegningsprogram.

Den skreddersydde it-løsning fra HPE og Atea, som har fått navnet HPE 3PAR, skal gjøre det mulig for Kartverket å håndtere de store datamengdene.

En stor jobb

Kartverket er ansvarlig for det offisielle rammeverket som kart- og oppmålingsarbeidet i Norge bygger på, der over 1,5 millioner eiendommer og juridiske stiftelser blir registrert gjennom organisasjonen hvert år.

For å levere dette har Kartverket tatt på seg et av de største landmålingsprosjektene i norsk historie der de skal laserscanne hele landet for å lage et presist og detaljert digitalt kart. Det skriver HPE i en pressemelding.

Selskapet forteller videre at deres salgsteam, gjennom et langt strategisk samarbeid med Ateas lagringseksperter, har lyktes med å utforme en skreddersydd løsning for Kartverket hvor de utnytter tradisjonell lagringsteknologi til å levere den ytelsen og stabiliteten som kreves for å styrke denne karttegningsteknologien.

Systemet skal gi økt tilgjengelighet til dataene, som gjør Kartverket i stand til å jobbe mye mer effektivt og fullføre tidligere tungvinte prosesser raskere og mer nøyaktig, heter det i meldingen.

Fornøyd

– Dette tiltaket vil ganske enkelt revolusjonere måten vi kan spore, registrere og digitalisere våre digitale kartressurser over hele Norge. Som den eneste landsdekkende koordinatoren for geodata, jobber vi sammen med nasjonal geografisk infrastruktur for å analysere og kartlegge denne omfattende databasen – noe som betyr vi er i stand til å lage et mer detaljert og nøyaktig bilde av eiendommer, arealtjenester og kommuner i hele landet, sier Olav Petter Aarrestad, it-direktør i Kartverket, i meldingen, og fortsetter:

– HPE og Atea har spilt en avgjørende rolle i å tilby lagring og infrastruktur som er nødvendig for å drive dette arbeidet og støtte innovasjon på måter som ikke tidligere var mulig.