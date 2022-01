Kristin Skogen Lund kåret til Årets digitaliseringsleder 2021

Annonse

Kristin Skogen Lund stakk av med prisen Årets digitaliseringsleder under teknologikonferansen Atea Community.

Annonse

– Kristin Skogen Lund går foran og viser vei i det teknologiske landskapet. Hun leder et selskap med lang historie, men har valgt å ikke bli «fat and lazy» - som alltid er en fare for etablerte virksomheter, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge. og fortsetter:

Annonse

– De har heller valgt det stikk motsatte. De utfordrer egne forretningsområder, beveger seg inn i nye bransjer, jobber systematisk med å bli datadrevet, og er i ferd med å bli en kompetansehub for innovasjon innenfor sin bransje.

Takknemlig

Prisen Årest digitaliseringsleder gis til en ildsjel som har utvist stødig lederskap i møte med teknologiske landskap. Det skriver Atea i en pressemelding.

Øvrige finalister var Catherine Janson, it-direktør i Politiets ikt-tjenester; Sverre Rossebø, it-direktør i Sjøfartsdirektoratet og Per Helge R. Devold, CMO i MMC First Process As. Det var altså Skogen Lund som gikk seirende hjem:

– Jeg ble skikkelig glad over å få denne prisen, så tusen takk! Jeg anser dette for en pris til hele Schibsted og ikke minst til hele konsernledelsen. Vi leder nemlig dette som et sterkt kollektiv og vi hadde aldri fått til det vi gjør uten den samlede kraften i teamet. Så på vegne av oss alle - tusen, tusen takk! Dette var en veldig motiverende og hyggelig anerkjennelse å få, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, i meldingen.