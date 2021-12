Atea tildelt partnerstatus av Palo Alto Networks

Annonse

– Diamond partnerstatus har vært målet helt siden vi signerte samarbeidsavtalen med Palo Alto Networks tilbake i 2019. Det sier Thomas Tømmernes, som leder Atea Norges sikkerhetsmiljø.

Ifølge en pressemelding fra Atea skal det være flere grunner til at Palo Alto Networks tildelte dem den høythengende Diamond-statusen:

Blant annet skal økt salg, og kompetanse internt hos konsulenter, løsningsselgere og salg være utslagsgivende. Atea har også sertifisert over 70 mennesker innen både teknisk og produktsertifiseringer på tvers av de 22 kontorene i Norge.

– Allerede i 2021 har Ateas sikkerhetsmiljø bestått over 100 kurs for å kunne levere den beste rådgivning til offentlige og private virksomheter i Norge. Som partner med Palo Alto Networks får våre kunder tilgang til både lokal norsk kompetanse og andre fagpersoner som dekker ønsket fagområde. Vi er opptatt av å være en strategisk rådgiver innenfor it-sikkerhetsfaget, og vi investerer derfor i å utvikle og styrke egen kompetanse, slik at vi kan tilby løsninger som møter hver enkelt kundes behov, sier Tømmernes.

Tømmernes forteller videre om hardt arbeid, en klar strategi og tett samarbeid mellom begge selskapene etter at avtalen trådte i kraft.

Nordisk Atea-ansvarlig fra Palo Alto Networks, Thomas Aanstad Evensen, er imponert over hvor kort tid Atea har brukt på å bli Diamond partner:

– Atea sin dedikerte innsats og målrettede fokus om å bli Diamond partner var godt kjent i ledelsen, men at de klarte å oppnå dette innen ett år, er sannsynligvis det raskeste noen partner har klart denne bragden tidligere, sier Aanstad Evensen i meldingen.