Atea og Rav leverer datavisualiseringsverktøy til Nav

Nav velger Tableau som datavisualiseringsverktøy. Dette leveres av teknologiselskapene Atea og Rav, og avtalen har en verdi på 35 millioner kroner over 5 år.

Med det nye datavisualiseringsverktøyet skal Nav, ifølge en pressemelding fra Atea, kunne jobbe mer effektivt.

Rådata er enorme mengder informasjon som ikke har verdi uten at det blir satt i system, for eksempel informasjon om når barn i Norge fødes. Tableu skal hjelpe brukerne med å se og forstå data gjennom å vise denne informasjonen visuelt i en graf – for eksempel i sammenheng med geografisk lokasjon. Med dette skal brukerne spare tid på å finne sammenhenger raskere og gi flere brukere enklere tilgang til det samme datagrunnlaget og la de ta bedre beslutninger basert på dette, heter det i meldingen.

Modernisering

Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs sier at visualiseringsverktøyet spiller en viktig rolle i Navs digitaliseringsprosess:

– Nav har en visjon om å bli ledende innenfor digitalisering i offentlig sektor. Med Tableau har Nav fått et moderne visualiseringsverktøy med høy brukervennlighet og rik funksjonalitet for bruk i hele Navs organisasjon, sier han, samtidig som han berømmer Nav for å være en fremoverlent samarbeidspartner som tør å ta store valg, som igjen påvirker tjenestetilbudet til hele den norske befolkning.

– Vi har jo alle et forhold til Nav i ulike stadier av livet. Nettopp derfor er jobben deres så samfunnskritisk. Det er imponerende hvordan de stadig ser fremover og tar valg som gagner oss alle. Denne våren har vi jobbet med implementering og vi gleder oss over at Nav har anskaffet ytterligere et markedsledende verktøy fra Atea i sitt arbeid med å modernisere dataplattformen, sier Jacobs i pressemeldingen fra selskapet.