Stor interesse for selvgående landbruk

Annonse

Leicas satellittbaserte Smartnet, som kombinerer satellittnavigasjon og 285 basestasjoner i Norge, gir en nøyaktighet på en centimeter. Innenfor landbruket sikrer det autonom styring av maskiner.

– Etterspørselen er doblet siden i fjor, sier Anita Bang-Larsen i Leica Geosystems i en pressemelding.

Når systemet er programmert, kan hvem som helst kjøre traktoren snorrett og nøyaktig. Det sparer bonden for penger.

– Her snakker vi sparte penger, tid, såkorn og sprøyting. Alt skjer kant i kant uten overlapp, sier Bang-Larsen, som er ansvarlig for salg til landbruket i Norge.

På alt av maskiner

På Toten driver Einar Dyste bedriften Lundstad grønt. Han har 35 ansatte og produserer nepe, gulrot, poteter, reddiker, sukkererter, brokkoli, kålrot og korn på 5.000 mål.

– Vi får mer presisjon, bedre utnyttelse av arealet, bedre ugrasbekjempelse, bedre arbeidsmiljø, og vi sparer mye tid på opplæring, sier Dyste.

Han er av dem som tok i bruk SmartNet i 2014. I dag har han 15 autonome traktorer på sine gårder.

– Vi vil ha det på alt av maskiner. Vi ser fordelen. Vi sparer tid og penger og får større avlinger med bedre kvalitet, sier Dyste.

Tar av i 2021

Leica Geosystems statistikk viser at presisjonslandbruket er i ferd å ta fart. Selskapet lanserte Smartnet til landbruket i 2014. Etter tre år var det solgt 120 systemer. Nå er 600 passert. og årets etterspørsel er det dobbelte av det selskapet opplevde i fjor.

På Toten er Dyste overrasket over at ikke enda flere bønder har oppdaget autonom styring.

Annonse

– Vi har installert systemet på traktorene for sprøyting og gjødsling, men vi skal ha det på absolutt alt av maskiner. Fordelene er store. Det er lønnsomt og bedrer arbeidsmiljøet. Vi ser at nye muligheter åpner seg. Det kommer store tekniske løsninger. De første årene regnet vi på fordelene. Det gjør vi ikke lenger. Vi har erfart at det er lurt, sier Dyste.