NTNU-gründer mottar Forskningsrådets innovasjonspris

Annonse

NTNU AMOS, som står for Centre for Autonomous Marine Operations and Systems, driver forskning blant annet innenfor marin hydrodynamikk og konstruksjoner og navigasjonssystemer.

Juryen trekker fram at Sørensen sammen med andre nøkkelforskere har startet sju vekstselskaper som til sammen har en aksjonærverdi på flere hundre millioner kroner og sysselsetter over 200 personer.

– Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene våre. Takket være forskergründere som Asgeir Sørensen og miljøer som AMOS, kommer Norge også i fremtiden til å være en verdensledende og betydningsfull havnasjon. Derfor er jeg veldig glad for å kunne dele ut denne prisen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), som delte ut prisen under Arendalsuka.

I juryens begrunnelse heter det at Sørensens innsats er på et felt som er «særlig viktig» for Norge.

– Hans unike koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler og styrker havnasjonen, både økonomisk og med tanke på kunnskap og kompetanse, skriver juryen videre.

(©NTB)