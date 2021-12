Neste generasjon F1 bil designet i skyen

Annonse

For å endre designen på bilene måtte F1 fjerne seg fra sitt tradisjonelle teknologimiljø hvor det ble brukt CFD (computational fluid dynamics) i kombinasjon med vindtunneler for å teste bilenes aerodynamiske egenskaper. Det ble heller benyttet en høyytelses databehandlingsplattform på AWS, hvor Amazon Elastic Compute Cloud ble brukt for å kjøre komplekse simuleringer av turbulensen bak bilene for å analysere hvordan det påvirker bilene som følger.

Et konkret resultat av datasimuleringene er at neste generasjon F1-biler vil ha et helt nytt karosseridesign med en ny frontvingeform og forenklet fjæring. I tillegg er det første gang bilene vil kjøres på 18 tommers lavprofildekk. Hvilket i praksis reduserer tapet av såkalt downforce (nedtrykk) når en bil følges tett.

Nedtrykket opp

Målet med å redesigne F1-bilene er å øke "hjul-til-hjul"-kjøringen mellom biler. Noe som i dag er begrenset på grunn av tap av nedtrykk. Den nye utformingen reduserer den turbulente luftstrømmen fra bilen foran. Det betyr en økt sjanse for å lukke hullet til bilen foran for å kunne kjøre forbi.

Gunnar Grosch, Senior Developer Advocate i AWS, sier i en pressemelding at det ble brukt over 1.150 AWS datakjerner for å kjøre detaljerte simuleringer av over 550 millioner datapunkter, for å analysere hvordan luftstrømmen fra en bil påvirker en annen.

– Ved å bruke skalerbarheten i AWS, ble tiden som brukes på å kjøre simuleringer redusert med 80 prosent. Eller fra 60 til 12 timer, sier Grosch.

Pat Symonds, teknisk sjef i F1, sier målet i begynnelsen av prosjektet var å skape biler som kan kjøre nærmere hverandre.

­– Ved å bruke AWS-skyen ble alle barrierer fjernet i form av datakapasitet og tidsbruk. Vi fikk testet hva vi ville når vi ville – og på den måten vi ønsket. Jeg trodde rett og slett det ikke var mulig, sier han.