Selvkjørende biler i skyen

Annonse

Selvkjørende biler vil på sikt gjøre trafikken både tryggere og smartere. Internett gjør at biler kan kommunisere seg imellom og med miljøet. Noen bilprodusenter har allerede tatt steget videre med å implementere teknologi som gjør det mulig å kommunisere med nærliggende infrastruktur og myke trafikanter.

Men det er fortsatt en vei å gå, eller kjøre. For å utvikle selvkjørende biler i stor skala kreves en riktig og enorm teknologiinfrastruktur. Bilproduksjonen krever høy datakapasitet kombinert med kybersikkerhet og muligheten til å administrere enorme mengder data.

Med andre ord kreves det omfattende modellering og testing. Evnen til å samle inn, lagre og administrere data er kritisk. I tillegg kommer avansert maskinlæringsteknologi. Ifølge Toyota Research Institute (RSI) kreves det under produksjonen av selvkjørende biler milliarder av kilometer med testing. Det samles inn terabyte med data hver eneste dag. Data som håndteres i AWS-skyen for raskt å «trenes» i maskinlæringsmodeller. Ved å benytte seg av skyen kan TRI benytte seg av den datakapasiteten som kreves til enhver tid for å kunne akselerere utviklingen nye biler og ny bilteknologi. Hvilket i praksis betyr at utviklingen av trygge selvkjørende biler går raskere enn noen gang.

Selvkjørende biler krever pålitelig infrastruktur med lav ventetid og høy tilgjengelighet. Informasjon må analyseres i sanntid. Alt fra informasjon om veiforhold, vær og andre trafikanters adferd. Bruk av AI gjør at bilene raskt kan reagere på veiforholdene.

Det hersker ingen tvil om at selvkjørende biler er fremtiden. Med dette i bakhodet tilbyr nå for eksempel AWS en komplett pakke med tjenester for å støtte oppunder denne utviklingen. For eksempel gir AWS Greengrass tilgang maskinlæring for sanntidsbehandling av trafikkregler og hendelser.

Men, som sagt, er det fortsatt en vei å gå og mange utfordringer som skal løses før selvkjørende biler er normalen. Men det kommer – mye takket være skyen. Førerløse biler handler ikke bare om å gjøre hverdagen enklere, men om å løse utfordringer som forurensning, køer og ulykker. Én førerløs bil kan erstatte 14 vanlige biler.