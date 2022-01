Lønnsomt partnerskap å redde kunders data

Annonse

Siden oppstarten i 2012 har Nidaros Data utviklet seg fra i hovedsak å selge utstyr til forbrukere i butikk til å få rundt 80 prosent av omsetningen fra bedriftsmarkedet. Butikken har eget serviceverksted for alt fra reparasjoner av mobiler til bygging av avanserte pc-er.

– Kundene vet at vi har høy fagkompetanse, og kommer derfor til oss når noe går galt, sier daglig leder Vegard Waldal. Han er daglig leder og en av eierne i selskapet.

Kjenner sin begrensning

Kompetansen gir også selvtilliten til å kjenne sine egne begrensninger. Derfor samarbeider Nidaros Data med Ibas Ontrack når disker har mekaniske- og/eller fysiske skader.

– Alt som er driftskritisk for kundene sender vi direkte til Ibas. Det er trygt å ha ekspertisen i ryggen, de færreste av våre kunder kan risikere å miste data, sier han.

Waldal er fornøyd med partnerprogrammet til Ibas Ontrack som gir Nidaros Data en godtgjørelse for oppdrag som formidles.

– Vi tjener gode penger på å henvise kunder, og beløpene øker måned for måned.

– Vi merker også at Ibas Ontrack henviser kunder til oss. Dette kan være bedrifter som aldri før har hørt om oss, der vi kan selge inn andre typer tjenester, løsninger og produkter, sier Waldal.

Sikre tilbud

Mesteparten av Ibas-oppdragene kommer fra rekonstruksjon av data fra harddisker og SSD. Sikker sletting er et fagområde som bedriften skal vokse på.

– Kundene etterspør tjenester rundt sikker sletting, vi merker økt oppmerksomhet rundt dette, sier Waldal.

Lars Løfsgaard, salgssjef i Ibas, sier at de ønsker å sikre at norske forhandlere ringer dem når kundene må vite at data er slettet for alltid, eller når data skal reddes fra havarerte fysiske- og virtualiserte systemer.

– Et næringsliv preget av kravet om «mer for mindre», der flere oppgaver skal løses av færre folk, øker risikoen for menneskelige feil. Dette er utfordringer man aldri fullt ut kan gardere seg mot, sier Lars Løfsgaard som er salgssjef i Ibas.

Enkelt å bli partner

Ibas har nå laget hva de kaller «verdens enkleste partnerprogram».

– Man går inn på vår nettside og fyller ut et enkelt skjema. På to minutter er man sikret en partner-ID. Programmet er enkelt å forstå og er blottet for kjipe krav, sier Løfsgaard.

Forhandlerne får dermed rask tilgang til ekspertise, en godtgjørelse for alle jobber/salg som formidles og gratis opplæring og kurs til forhandlere, og deres kunder. For Ibas Ontrack er det viktig at forhandler forstår viktigheten av ekspertene kommer raskt inn i eventuelle oppdrag. Både sletting og særlig gjenoppretting er ferskvare.

– Det er helt opptil forhandler hvordan oppdragene skal styres og formidles. Vi tar gjerne på oss det juridiske ansvaret slik at forhandler får ryggen fri, avslutter Løfsgaard.