Koronaviruset har ført til hamstring av it-utstyr

Det burde ikke være nødvendig, men likevel hamstrer vi varer som aldri før. I tillegg til å fylle opp lageret med doruller og hermetikk, har vi nå også begynt å hamstre it-utstyr.

Financial Times skal ha snakket med en italiensk pc-leverandør som hevder å ha solgt unormale mengder med bærbare pc-er den siste tiden.

Blant annet skal han ha uttalt at "I går solgte jeg flere bærbare pc-er på én dag, enn hva jeg gjorde hele forrige måned"

Ifølge avisen skal også Computacenter, en av de største pc-leverandørene i Storbritannia, ha uttalt at de i de seneste dagene har mottatt det de kaller "seriøse ordre".

Den vanvittige laptop-hamstringen skal ha kommet som et resultat av at europeiske virksomheter ønsker å gi medarbeiderne muligheter til å jobbe hjemme, nå som flere land har gått ut med restriksjoner mot å møte på arbeidsplassen. Det skriver Computerworld Danmark, som først fant saken hos Financial Times.

Ifølge avisen er kjøperne i dag mindre interessert i hvilken type pc de kjøper, men mer opptatt av å fylle lageret, skriver avisen.

Computerworld Danmark legger også til at den offentlige innkjøpssentralen i Danmark, SKI, har meldt fra om at man kan forvente forsinkelse på avtaler som involverer leveranser av it-utstyr, ettersom koronaviruset har ført til problemer med leveranser fra Kina.

Selv om det er flott at både virksomheter og privatpersoner følger myndighetens råd om å holde seg hjemme, er det viktig å presisere at det ikke skal være nødvendig å hamstre. Verken pc-utstyr eller doruller.