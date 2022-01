Dell Technologies med bærekraftig visjon for 2030

Annonse

Vi skriver fortsatt 2019, men Dell Technologies har allerede lansert sin visjon for 2030. Visjonen er kalt Progress Made Real, og fokuserer på nøkkelområdene bærekraft, mangfold og hvordan selskapet kan bruke teknologi til å forbedre liv.

– I løpet av det neste tiåret vil data og teknologi være den viktigste drivkraften for å overvinne menneskehetens største utfordringer. Vi ønsker å gjøre denne kraften tilgjengelig for samfunn over hele verden, sier Michael Dell, styreleder og administrerende direktør i Dell Technologies, i en melding fra selskapet.

Innen 2030 skal Dell Technologies blant annet resirkulere et tilsvarende produkt for hvert produkt som blir kjøpt, og redusere utslipp av klimagasser med 60 prosent per inntektsenhet. Selskapet vil også bruke 100 prosent resirkulert eller fornybart materiale i all emballasje.

Gjort det før

I 2013 lanserte selskapet en tilsvarende visjon for 2020.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies er tilfreds med hva selskapet har oppnådd.

– Vi har nådd, og i noen tilfeller også overgått, over 75 prosent av målene for 2020-visjonen. Dette viser at det nytter å sette ambisiøse mål, sier hun.

For eksempel skal selskapet ha nådd målet om å bruke over 45 millioner kilo gjenvunnet plast og andre bærekraftige materialer i nye produkter siden 2014, og de skal ha redusert det totale energiforbruket med 64 prosent på tvers av selskapets produktportefølje.

Flere mål

Under hvert av definerte nøkkelområdene for 2030-visjonen har selskapet definert nye ambisiøse mål for hvordan de skal skape målbar positiv innvirkning globalt. Dell Technologies ønsker blant annet at kvinner skal stå for 50 prosent av selskapets globale arbeidsstyrke og oppnå 75 prosent deltakelse blant ansatte i veldedighet og frivillig arbeid.