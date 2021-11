– Gå gjennom skuffer og skap, og lever inn gammelt el-skrap

Annonse

Ifølge det svenske miljøinstituttet IVL er elektronikk noe av det beste en privatperson kan levere inn til gjenvinning, dette fordi en større del av avfallet kan bli til nye produkter.

Mandag holder den nordiske innsamlingsorganisasjonen Recipo det de selv kaller den største innsamlingen av el-avfall i Norden noensinne. Nå oppfordrer de allmennheten til å gå gjennom skuffer og skap i jakt på elektronikk som ikke brukes.

– Mennesker tror at de gjør miljøet en tjeneste ved å spare på gammel elektronikk. Dessverre er det helt motsatt. For hver dings som legges i kommodeskuffen må en tilsvarende mengde metall utvinnes fra jorda, noe som innebærer store og helt unødige CO2-utslipp, sier Luvisa S Hansen, country general manager i Recipo Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Samarbeid

For å produsere et nytt nettbrett, mobiltelefon, datamaskin eller annen elektronikk kreves en rekke råvarer. Den siste tiden har materialer som silisium, kobolt, kadmium og aluminium blitt vanskeligere å utvinne med gruvedrift.

Samtidig er utvinning av råmaterialer en stor belastning for miljøet, både lokalt og globalt.

Dels fordi visse metaller ofte utvinnes i dagbrudd, noe som påvirker økosystemet i nærområdet negativt. Men også fordi selve gruvedriften, frakt og foredling av råvarene er en veldig energiintensiv prosess. Stålproduksjon er for eksempel den største enkeltkilden til CO2-utslipp i Sverige. Det skriver Recipo.

For å styrke kampanjen ytterligere er det laget flere informasjonsfilmer der produsentene selv kan tilpasseinnholdet.

Recipo har inngått samarbeid med flere selskaper for å få i gang kampanjen. Blant annet Elgiganten Sverige.

– For oss som forhandler av hjemmeelektronikk og hvitevarer er det en selvfølge å delta i denne kampanjen. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å bidra til at vi sammen setter nordisk rekord i innsamling av el-avfall, sier Niclas Eriksson, adm. dir. i Elgiganten Sverige, i meldingen.