Hun skal sørge for at Telia når ambisiøse klima- og miljømål

Ina Othilie Vikøren Ronæss er tildelt den nyopprettede stillingen som ansvarlig for bærekraft i Telia.

– Bærekraft er en stadig viktigere del av vår forretningsvirksomhet, og vi er veldig glade for å få Ina med på laget. Hun har solid erfaring med bærekraftsarbeid, og vil være en viktig ressurs for å sette retning på hva vi som selskap må fokusere på og hvilke aktiviteter og tiltak vi setter i gang i tiden fremover, sier Stein-Erik Vellan, adm. direktør i Telia Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Solid erfaring

Ronæss har flere års erfaring med bærekraftsarbeid. Hun har gått NTNUs Entreprenørskole med spesialisering innenfor bærekraftig forretningsmodellering for en sirkulær økonomi i Norge, og har tidligere jobbet tett på den norske startup-scenen, hatt ulike roller i Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og WWF, i tillegg til å drive eget selskap der hun har konsultert selskaper i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller.

Når hun tiltrer i stillingen som bærekraftansvarlig i Telia, i august 2020, kommer hun fra stillingen som bærekraftsleder for butikkjeden H&M.

Bærekraftige mål

Telia Company har som mål å bli CO2-nøytrale i 2030. I stillingen som ansvarlig for bærekraft i Telia Norge, vil Ina Othilie Vikøren Ronæss spille en nøkkelrolle i arbeidet med å nå disse målene for den norske virksomheten, og samtidig sikre at alle 2.300 ansatte går i samme retning, heter det i meldingen.

– Jeg er utrolig glad for å bli en del av Telia. Digitale løsninger spiller en nøkkelrolle for å begrense CO2-utslippene våre, og det å få komme hit samtidig som 5G-teknologien vil muliggjøre store skritt mot et positivt klima gjør dette til en vanvittig spennende reise, sier, i meldingen, og fortsetter:

– Jeg ser veldig frem til å ta fatt arbeidsoppgavene sammen med Telias dyktige bærekraftsteam.