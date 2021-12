Skal bygge et kraftsentrum for innovasjon

Annonse

Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom har signert en intensjonsavtale om at de sammen skal finansiere og reise et signalbygg, Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal plasseres i strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Ambisjonen med prosjektet er høy. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business, skrives det i en pressemelding.

– Med denne avtalen er vi i ferd med å realisere Innlandet Science Park. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte forsknings- og næringsområder, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, i pressemeldingen.

Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet.

– Byggingen av denne kunnskaps- og forskningsparken er noe av det mest spennende vi som bank har kunnet bidra til gjennom årenes løp. At Sparebankstiftelsen Hedmark har løfteevne til å fremme skaperkraft og utvikling i regionen på denne måten, er i tråd med vår tradisjon og misjon som sparebank, så dette gleder oss stort, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Forskningsløft

Sparebankstiftelsen Hedmark planlegger også å kanalisere et titalls millioner kroner årlig, av sine utdannings- og forskningsmidler, til aktivitet som finner sted i Innlandet Science Park for å forsterke satsingen. Innlandet Science Park er også planlagt med lokalisering i Elverum og Kongsvinger.

– Bygget vi planlegger på Hamar skal ha en attraktivitet ikke bare regionalt, men også nasjonalt. Plasseringen i Hamar er sentral, og vil også være interessant for aktører som i dag har hele eller deler av sin virksomhet i hovedstadsregionen.

Målet er å utvikle Innlandet Science Park Hamar gjennom flere faser, på til sammen over 30.000 kvadratmeter.

– Første byggetrinn har et foreløpig omfang på 12.000 til 15.000 kvadratmeter. For å være attraktive har vi en klar ambisjon om at dette prosjektet skal ha et arkitektonisk uttrykk og løsninger som sikrer posisjonen som et regionalt sentrum for innovasjon og næringsliv, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom.

Intensjonsavtalen mellom Bane NOR Eiendom og Sparebankstiftelsen Hedmark legger til grunn at en detaljert reguleringsplan kan vedtas i 2022, med byggestart i 2023.