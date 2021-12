Tidligere ansatte i tysk storbank skal ha hatt tilgang til interne data i flere uker etter at de ble oppsagt

Annonse

I begynnelsen av juli måtte storbanken Deutche Bank legge ned deler av sin virksomhet i London og New York. Det resulterte i at hele 18.000 ansatte mistet jobben.

Nå skal 50 av disse ha hatt tilgang til enkelte av bankens systemer i flere uker etter oppsigelsen. Det skriver Financial Times.

Ifølge avisen skal en tidligere medarbeider ha utnyttet denne tilgangen til å sende ut flere beskjeder via fjerntilgang.

- Tilgangen på handelssystemene ble lukket øyeblikkelig for ansatte som hadde risiko for å bli overflødige, skal en av sjefene i Deutche Bank, Jeremy Kirk, ha uttalt.

Han hevder at de har gått gjennom nesten alle epostene som er blitt sendt ut, og at de så langt ikke har funnet bevis på at sensitiv informasjon er blitt utvekselt.

Storbanken er likevel i gang med en undersøkelse der de gransker muligheten for at sensitiv informasjon og konfidensielle kundedata kan ha havnet på avveie.