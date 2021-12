Signicat satser i Tyskland, kjøper i Nederland

Annonse

Signicat leverer løsninger og tjenester for håndtering av elektronisk identitet og signatur. I april ble det nederlandske id-selskapet kjøpt, og nå satses det for alvor i Tyskland.

Befolkningen i Tyskland er de mest skeptiske til å ta i bruk elektroniske bankkort, og alle som har vært der fra tid til annen har kunnet erfare at det ikke alltid er så enkelt å få betale med kort.

Nå er Signicat sertifisert, som første utenlandske og totalt sett andre, til å levere digitale identitetsløsninger ved bruk av den tyske «BankID» – Neue Personalausweis (nPA). Den andre leverandøren er Bundesdruckerei, som produserer pengesedler, pass og identitetskort.

– Dette åpner opp et svært marked med 80 millioner innbyggere, forteller administrerende direktør Asger Hattel.

Økt interesse for signering

– Vi er en markedsledende bedrift som lager universelle digitale identifikasjonsløsninger. Gjennom ett enkelt integrasjonspunkt kan Signicats digitale identitetsplattform kobles opp mot mer enn 25 elektroniske id-er i Europa. Fellesbetegnelsen er eID. Blant annet BankID i Norge og Sverige, NemID i Danmark, iDIN i Nederland og nå nPA i Tyskland, sier Hattel.

– Vi leverer digitale id-tjenester til alle som trenger det, til banker og det offentlige. Elektronisk signering er særlig det som har tatt av med stor etterspørsel. Digitalisering, regulering og sikkerhet er trender som driver etterspørselen etter digitale ID-løsninger. Spesielt e-signering har økt veldig de siste månedene.

Han forteller at Signicat økte omsetningen med 40 prosent i 2019, mens markedet vokser mellom15-25 prosent.

Oppkjøp i Benelux

– Vi har gjort oppkjøp av det nederlandske identitetsselskapet Connectis, som står veldig sterkt i Benelux. Connectis utvikler sikre løsninger for digital identifisering, autentisering og autorisasjon for mer enn 350 organisasjoner, med til sammen mer enn 14 millioner brukere. Signicats og Connectis’ samlede ekspertise utgjør et solid fundament for det som nå blir en av Europas største og ledende tjenestetilbydere innen digital identitet, mener Hattel.

– Onboarding av kunder kan være et problem. I vår undersøkelse av 3500 brukere i Europa, viste at i Tyskland tar 20 prosent av søknader til finansielle tjenester mindre enn ti minutter, med andre ord, de bruker mye mer tid enn det vi gjør i Norge ved bruk av BankID. En rapport fra McKinsey fra 2018 viser at det brukes 178 millioner timer per år som går med å søke på de 35 forskjellige tjenestene myndighetene i Tyskland tilbyr.

Flere land?

Annonse

– Vi går etter land der markedet er modent og hvor det er en ambisjon om digitalisering i offentlig sektor og innenfor bankindustrien. Vi kan nå hjelpe kunder med å strømlinjeforme digitale forretningsprosesser med redusert risiko og å oppfylle regulatoriske krav som for eksempel kundekontroll (KYC) og anti-hvitvasking (AML).

– Digitalt blir stadig mer den eneste måten å komme i kontakt med myndighetene. Se bare på dagens koronakrise.

Digital identifisering, verifisering og autentisering er sentrale mekanismer for å redusere svindel og oppfylle regulatoriske krav, og dermed garantere at transaksjoner kan skje med stor grad av tillit. Markedet for identifisering og verifisering er alene anslått til å kunne være 15 milliarder dollar i 2024.

Og det vil Signicat være med på.