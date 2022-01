Vipps inngår samarbeid med e-signeringsselskapet GetAccept

Annonse

I september 2019 kunne vi skrive at betalingstjenesten Vipps hadde inngått samarbeid med det globale e-signeringsselskapet GetAccept. Denne uken kom kontrabeskjeden: Det ble aldri inngått noe partnerskap. Vi tok derfor kontakt med Erik Holmen, Sales Director i GetAccept, for å få en oppdatering på hva som har skjedd.

Holmen forklarer at det dreier seg om et løsningsperspektiv.

– Vipps ønsker en løsning som GetAccept mener at det norske markedet ikke har behov for, derfor har vi lagt samarbeidet på is, sier han i dag.

– Hvorfor mottok vi da en pressemelding av dere i september, hvor det stod at avtalen var et faktum? Er det slik at denne ble sluppet uten godkjenning fra Vipps?

– Nei, nei, nei. Den ble godkjent av begge parter, men vi ville ha den ut raskt. Så besluttet vi at vi ville avvente med å gå inn i samarbeidet. Jeg er derimot sikker på at vi kan få til noe i fremtiden, sier Holmen.

Slik var den opprinnelige saken:

Betalingstjenesten Vipps inngår samarbeid med det globale e-signeringsselskapet GetAccept. Samarbeidet gjør GetAccept til ledende aktør innenfor e-signering og salgsautomatisering i Norge. Det skriver GetAccept selv, i en pressemelding.

Stadig flere digitaliserer sine avtaleprosesser, og for mange er muligheten til å inngå avtaler digitalt den siste brikken for en heldigital kundereise.

– En digital avtale er like bindende som en skriftlig avtale - det er derfor overraskende at så mange bedrifter, og til og med aktører innen it-bransjen, fortsatt inngår avtaler med penn og papir, sier Eva Sandberg, Salgsleder for ID-tjenester hos Vipps.

Sandberg mener at Vipps forenkler hverdagen til både privatpersoner og bedrifter, og at GetAccept derfor en god “match”. Sammen jobber de mot målet om å erstatte papirmølla i norske bedrifter med digitale avtaleinngåelser.

Mer enn en signatur

– Vårt nye samarbeid med Vipps og BankID innebærer at dette kommer til å ha stor verdi for både våre eksisterende og potensielle kunder på en svært positiv måte, sier Erik Holmen, Sales Director i GetAccept, i meldingen.

Han mener at en digital signering handler om mye mer enn selve signaturen.

BankID er Norges mest brukte ID- og signaturløsning på høyeste sikkerhetsnivå, og BankID signatur følger den europeiske standarden for avansert elektronisk PDF-signering.

Når noen åpner et BankID-signert dokumentet i for eksempel Adobe Reader vil signaturene og dokumentets ekthet kontrolleres umiddelbart og helt automatisk.

GetAccept har utviklet en alt-i-en salgsplattform som ifølge meldingen forandrer hvordan en selger kan levere sine salgsdokumenter til elektronisk signering. I en verden med økt fokus på digitalisering ser selskapet et stort behov for en nytenkende løsninger som tar hånd om hele prosessen frem til signering.

– Dette samarbeidet er med på å åpne opp for nye markeder innenfor bransjer som Eiendom, finans og forsikring, eller generelt for bransjer innenforB2C-segmentet, hvor BankID er vanlig å benytte, sier han, og fortsetter:

– GetAccept er fremtidens signeringsløsning og en av de mest unike og innovative løsningene som finnes på markedet i dag. Vi ser virkelig frem imot vårt nye samarbeid med Vipps, sier Holmen.