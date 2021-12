La det lade

Annonse

Jeg har ikke kontroll over hvor mange gule pakker med batterier jeg har kommet hjem med fra Ikea, men det er antageligvis nok til at jeg alene står ansvarlig for en mengde (selvfølgelig resirkulert) batterisøppel. Batteriladere er langt fra noe nytt, men dagens løsninger er faktisk bedre enn før, og nå begynner også hastigheten å komme dithen at det er både økonomisk og miljøvennlig uten at det blir for mye styr.

Recyko har vært i markedet en stund, og har kommet ut med diverse oppladbare batterier og ladere. Vi har i det siste testet Recykos 2600 AA-batterier og 950 AAA-batterier sammen med deres doble ladestasjon som kan lade åtte batterier samtidig. Her følger det med to ladere, som begge kan lades individuelt via USB micro, eller puttes i ladestasjonen som gir et litt bedre bilde over hvordan batteriene lader.

Ladedokken har skjerm som viser status for alle batteriene, og selve laderne klarer både AA og AAA-batterier om hverandre. Laderen slår seg automatisk av når batteriene er fulladet, noe som tar rundt fire-fem time om du stiller med tomme batterier. Batteriene er av NiMH-typen, med en kapasitet på 2.600 mAh, noe de kom veldig nære i våre målinger.

Det er ikke så mye å gå inn i med denne laderen, den er såpass enkel og grei at den burde passe de fleste. Laderen kommer med åtte AA batterier inkludert og vi fant den på nett for rundt 700 kroner. Det er selvsagt mulig å kjøpe flere batterier, og GP Batteries sier batteriene skal være gode for cirka 800 ladesykluser, altså det samme som over 6.000 batterier om du skulle finne på å kjøpe isteden.