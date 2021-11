Ny digital samhandlingsløsning for BIM i prosjekter

Annonse

Symetri Collaboration lanserte tirsdag en ny samhandlingsløsning for BIM i prosjekter. Ifølge selskapet skal nye BIMEYE gi prosjekter kontroll over modell og BIM-data. Løsningen skal ifølge Steinar Svinø, som er administrerende direktør i Symetri Collaboration, også bidra til mer effektivitet.

- BIMEYE er en samhandlingsløsning som alle deltakere i prosjektet har tilgang til, og kan arbeide med BIM-data uavhengig av designverktøyene. Dermed kan alle samle, kvalitetssikre og kommunisere bygningsinformasjon for å forbedre plan-, prosjektering- og byggeprosessen, forteller Svinø i en pressemelding fra Symetri Collaboration.

Digital tvilling

BIMEYE skal ifølge meldingen kunne sikre en reell digitalisering av prosessene i et byggeprosjekt, og gi en digital tvilling av det ferdige bygget.

Svinø forklarer det som en selvstendig løsning, som kunder kan kjøpe separat eller sammen med samhandlingsløsning Interaxo.

Den nye samhandlingsløsningen skal ifølge Svinø kunne løse utfordringen med store mengder BIM-data eller bygningsdelsdata som skal være oppdatert på en enkel og brukervennlig og måte.

- Vi har allerede lang erfaring med BIMEYE fra våre naboland, og erfaringen er entydig; manuelle prosesser og plotting av data erstattes av en presis og kostnadseffektiv måte med BIMEYE, sier Svinø, og fortsetter:

- BIMEYE lar også prosjektdeltakere samhandle på tvers av designverktøy, noe som er unikt og et enormt konkurransefortrinn for våre kunder. De sparer tid og penger fra første stund, samt gjenvinner kontrollen over sine modeller og BIM data.