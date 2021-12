Kryptovaluta mot en flyktig fremtid

Annonse

Kryptovaluta er, i teorien, absolutt en solid og reell mulighet som en alternativ valuta. Blockchain tas i større og større omfang i bruk i andre teknologier, og er en genial måte å sikre alt fra rettigheter til åpen bokføring på nett.

Teoretisk bør altså kryptovaluta være et godt utgangspunkt for en ny type valuta. Det er lite, igjen i teorien, som står i veien for at den kan tas i bruk til transaksjoner på et globalt nivå. Lovnader om en sann, global valuta burde fått valutameglere til å skjelve i buksene og forkjempere for et åpent nett og åpen økonomi, blod på tann.

Men slik gikk det ikke, og det er vår egen feil. Ikke bare opplevdes Bitcoin først og fremst som en flyktig aksje det var morsomt å følge med på, med enorme svingninger på daglig basis. Den ble raskt også et offer for store investorer som kunne bruke markedskrefter på å styre kursen, godt hjulpet av millioner av unge hobby-investorer som knuget kryptovaluta til sitt bryst. Bitcoin representerte noe mer enn bare penger, og for mange var det utenkelig å ikke kjøpe seg inn, fordi man da var med på en ny kultur, en ny måte å tenke på og en ny verden.

Kryptovaluta representerte kanskje tanken på frihet og likestilling på tvers av grenser. Ideen var, og er, glimrende, men i realiteten er kryptovaluta i en så tidlig fase at det vil ta lang tid før man vil se begynnelsen på noe nytt.

Nylig holdt Tesla-grunder Elon Musk vertskap i den amerikanske komiserien Saturday Night Live, og der benyttet han muligheten to ganger til å vitse om Dogecoin, en annen kryptovaluta som har fått mye oppmerksomhet. To dårlige vitser senere falt verdien av Dogecoin med 40 prosent.

Senere samme uken uttalte Musk på Twitter at han jobbet sammen med Dogecoin-utviklere for å effektivere transaksjoner, denne gangen gikk kursen opp over 30 prosent. Noen dager etter annonserte han SpaceX’ første månelanding, og at hele oppdraget skulle betales med Dogecoin. Kursen eksploderte oppover igjen. Dere ser hvor dette går.

For å virkelig gjøre et poeng av hvor sårbar kryptovaluta er, annonserte Musk nesten samtidig at selskapet ikke ville ta i bruk Bitcoin som betalingsmiddel hos Tesla likevel, etter å tidligere ha lovet dette. Igjen, si det sammen med meg, krasjet kursen, denne gang hos Bitcoin. Grunnen Musk gav var at Bitcoin krever enorme ressurser å utvikle, og at dette har en reell påvirkning på naturen.

Det er vel og bra, men det bør ikke ha kommet som en overraskelse på herr Musk hvor mye energi som brukes til utvinning av Bitcoin.

Resultatet, for oss som sitter på sidelinjen og følger med, er en stadig økende mistro til kryptovaluta, og det er synd. For så lenge kryptovaluta er et leketøy for rike investorer, er det vanskelig å ta det seriøst.

Samtidig er det unektelig en rekke fordeler med krypto, og disse bør etter all sannsynlighet veie opp for svingninger i kursen. Men slik er det ikke. Krypto var kanskje en gave til menneskeheten, men vi presterte å ødelegge den innen året var over.

Kryptovaluta er kanskje superhelten vi trenger, men ikke den superhelten vi fortjener.