EU vil ha sporing av kryptovaluta

Virksomheter som overfører Bitcoins eller andre former for kryptovaluta, skal bli nødt til å samle inn opplysninger om både avsender og mottaker. Det foreslår EU-kommisjonen i et nytt forslag til endringer av EUs lovgivning på området.

Informasjonsinnsamlingen har som mål å gjøre kryptoaktiviteter mer sporbare, mener Kommisjonen. Dette kan utgjøre et skritt i retning av å stoppe mer hvitvasking av penger og finansiering av ulovlige aktiviteter, som terrorisme, skriver BBC.

Fjerne anonymitet

De foreslåtte reglene forbyr også overføringer av anonyme krypto-lommebøker. Kommisjonen ønsker at krypto-overføringer skal være underlagt de samme reglene mot hvitvasking som dem som gjelder vanlige bankoverføringer.

Deler av krypto-bransjen er allerede dekket av disse reglene. Dermed vil de nye forslagene utvide reglene til å gjelde hele krypto-sektoren og pålegge alle tjenesteleverandørene i denne å foreta en selskapsgjennomgang (due diligence) av kundene, heter det fra Kommisjonen.

De foreslåtte reglene vil kreve at virksomheter som utfører krypto-overføringer registrerer avsenderens navn, adresse, fødselsdato og kontonummer samt navnet på mottakeren.

Prosessen med å få de nye forslagene omgjort til lov kan ta rundt to år.