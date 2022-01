Bitcoin-feber kan velte Kinas klimamål

Annonse

Bitcoin og andre kryptovalutaer utvinnes av kraftige datamaskiner som trenger veldig mye strøm. I Kina kommer mye av denne strømmen fra kullkraftverk.

En studie i tidsskriftet Nature viser at uten innskrenkninger, vil Kinas elektroniske bitcoingruver stå for utslipp av drøyt 130 millioner tonn karbon innen 2021. Det er nesten et nesten like stort klimautslipp som hele Italia eller Saudi-Arabia.

Stor aktør

Kinesiske selskaper, som har tilgang til billige datamaskiner og rimelig strøm, sto i april i fjor for 78,89 prosent av verdens operasjoner i blokkjedeteknologien som ligger til grunn for bitcoin, ifølge studien. Det inkluderer utvinning av nye kryptomynter og håndtering av betalinger og overføringer.

Rundt 40 prosent av bitcoingruvene drives med strøm fra kullkraftverk, mens resten er basert på fornybar energi. Anleggene som drives av kullkraft er så store at de kan komme i veien myndighetenes løfte om at utslippstoppen skal komme innen 2030, mens landet skal være karbonnøytralt 30 år senere.

– Kinas intensive blokkjedeoperasjonen kan raskt bli en trussel som kan undergrave innsatsen for å kutte utslipp, sier Wang Shouyang fra Kinas vitenskapsakademi, en av forfatterne bak studien. Han mener myndighetene bør satse på å utbedre strømnettet for å sikre sikker forsyning av kraft fra fornybare kilder.

– Ettersom strømmen er billigere i de regionene i Kina med ren kraft enn i kullkraftregionene, vil utvinneren av kryptovaluta ha insentiver til å flytte til områder med ren energi, forklarer han.

Like mye strøm som Norge

Utvinning av kryptovaluta anslås å stå for 0,6 prosent av verdens strømforbruk i år. Det er mer enn all strømmen som brukes i Norge, ifølge universitetet i Cambridge.

Prisen på bitcoin ble femdoblet i fjor. I mars ble det satt prisrekord på 61.000 dollar for én bitcoin. Prisen har gått noe ned etter det.

Det store potensialet for profitt gjør at Wang mener karbonskatt ikke er nok til å hindre dem som vil utvinne kryptovalutaen. For å motvirke hvitvasking, ble handel med kryptovalutaer forbudt i Kina i 2019, men utvinning er fortsatt tillatt.

Fra kull til vann

Regioner med mye kullkraft presser bort kryptogruvene mens de kjemper for å få kontroll over utslippene. Indre Mongolia vil stenge all utvinning innen utgangen av april.

Regionen, som ikke når målet for energiforbruk, står for 8 prosent av datakraften som trengs for å drive den globale blokkjeden som holder orden på betalinger med bitcoin. Det er mer datakraft enn hele USA bruker på blokkjeden.

Bitmain, et selskap som er notert på Nasdaq-børsen i New York og som driver med bitcoinutvinning, sier de flytter sin virksomhet fra Indre Mongolia til regioner med mye vannkraft, blant annet Yunnan-provinsen.