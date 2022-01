Ny type mailtrussel

Annonse

"Vi er en gjeng som spesialiserer oss på kidnapping og utpressing. Jeg vil si at ditt liv er i fare. Du kan redde deg selv gjennom å betale med bitcoin." Slik starter en ny form for mailtrussel.

Det er datahjelperne som skriver om den nye typen trussel, som oppfordrer mottakeren til å betale for å unngå å bli kidnappet.

Ifølge Datahjelperne er det flere ting som skurrer:

* Epost adressen vil være ukjent for deg.* Du eller din familie er ikke nevnt.* Du har 2 dagers frist på betaling.* Du må betaling i Bitcoin.

Mange kan kanskje bli skremt av en slik mail, men Datahjelperne presiserer at disse trusselmailene har vært sendt ut i tusentalls før og at dette bare er enda ett nytt forsøkt på å presse folk for penger. Du skal derfor aldri betale på trusler, men heller rapportere mailen som spam.