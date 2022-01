Klikk og hent-butikkene er de store vinnerne før jul

Annonse

CRM-selskapet Salesforce har sett på statistikken for handleperioden fra uken før Black Friday og frem til Cyber Monday. Cyber Monday er altså første mandag etter Black Friday, for de som ikke har fått med seg det.

Ifølge statistikken skal det ha gått varmt i mang en mobiltelefon disse dagene.

Hele 73 prosent av all digital trafikk i denne perioden skal ha kommet fra mobil, og 55 prosent av alle kjøp ble gjennomført via skjermen på en smarttelefon. Det var altså flere som brukte mobilen til å lete etter tilbud i år enn det var i fjor, da kom 66 prosent av trafikken fra mobiltelefoner. I fjor var det også "bare" 50 prosent som endte opp med å gjennomføre handelen via mobiltelefonen sin.

Klikk og hent

Hos elektrokjeden Elkjøp handlet 60 prosent av deres kunder via mobil, en liten økning hvis man sammenligner med samme periode i fjor.

Selv om Elkjøp slet litt med startproblemer under årets Black Friday, og fikk kapasitetsproblemer da kampanjen skulle starte torsdag ettermiddag, endte de opp ny handelsrekord og en omsetningsvekst på 12,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nå har elektrokjeden skiftet fokus og ser frem mot julehandelen.

Ifølge Salesforce er det gode muligheter for at Elkjøp kan gjøre god butikk også her.

Salesforce mener nemlig at det er nettbutikker med klikk og hent-muligheter som blir de store vinnerne frem mot jul, og forventer at disse butikkene vil se 48 prosent mer aktive nettkunder. Salesforce spår også at butikker med klikk og hent-muligheter vil få 28 prosent høyere digitale inntekter i løpet av de fem siste dagene før jul. Her skal det også være kjøperne som er ute i siste liten som i større grad velger butikker med denne løsningen.

Økning

– Vi startet med Klikk & Hent rundt 2009, mye har utviklet seg siden den gang, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge, og fortsetter:

– Vi ser at flere og flere benytter seg av Klikk & Hent hos oss. Under Cyber Monday hadde vi en økning på over 60 prosent på våre Klikk & Hent-ordre sammenlignet med samme periode i fjor.

Tønnesen mener den kan være flere faktorer som spiller inn. Blant annet at mange ønsker å kunne handle i ro og fred på nett, men allikevel komme til butikk for å få veiledning og svar på eventuelle spørsmål.

– Ifølge Salesforce er det flere som benytter seg av klikk og hent jo nærmere vi kommer 24. desember. Hva tenker dere om dette?

– Det er klart det også er en faktor for mange å sikre at man har gaven i hus i god tid før jul. Hos oss anbefaler vi at kundene våre bestiller sine julegaver på nett så fort som mulig om man vil ha de tilsendt i posten, og innen 18. desember. Jeg vil også legge til at erfaringsmessig går antall Klikk & Hent-ordrer opp etter denne datoen helt frem til selveste julaften, sier Tønnesen i en epost til Computerworld.

Thanksgiving

I år skal vi ifølge Salesforce også ha startet jakten på de gode tilbudene tidligere enn hva vi gjorde i fjor. Likevel, selv om trafikken til nettbutikkene økte i ukene før Black Friday, og mange la varer i handlekurven, ventet de med å gjennomføre kjøpet i påvente av gode tilbud.

Rob Garf, direktør for strategi og innsikt i detaljhandel og forbrukervarer i Salesforce, mener at en sen thanksgiving førte til et større press på forhandlerne under Black week.

Ettersom thanksgiving i år kom senere enn normalt, er perioden frem mot jul blitt kortere, mener Garf:

– Drevet av erfarne kjøpere som er på rask jakt etter noe personlig og lettvint å kjøpe før det er slutt på juleshoppingen, så ble vinnerne av Black Friday de som klarte å kombinere inspirasjon og handel med forbedret mobilbrukervennlighet, kunstig intelligens, og klikk og hent, sier han i en pressemelding fra Salesforce.