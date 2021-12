Annenhver nordmann planlegger å handle på Black Friday

Annonse

En fersk undersøkelse fra Nets viser at både forhandlere og kunder ser frem til shopping på Black Friday.

Ifølge betalingsselskapet planlegger over halvparten av oss planlegger allerede å handle, og åtte av ti skal handle julegaver.

Tall fra Virke viser at vi i fjor brukte over 3,8 milliarder på Black Friday-tilbud, mens den nye undersøkelse fra Nets, utført av YouGov, viser at hele 55 prosent av oss planlegger å shoppe på årets Black Friday.

Dermed ligger det an til en økning fra 2019. Da viste tall fra SIFO at 36 prosent av oss handlet på Black Friday. Samtidig er det mange som ikke vil handle i det hele tatt.

Åtte av ti vil handle julegaver

Undersøkelsen viser at de fleste har tenkt å handle for mellom 1000 og 3000 kroner på årets Black Friday. Storhandlerne er kjøpeglade mellom 40 og 50 år. De fleste planlegger å handle gjennom nettbutikker, og hele 80 prosent planlegger å kjøpe julegaver, heter det i meldingen fra Nets.

– Mange har fått med seg at det kan være penger å spare på å kjøpe julegaver denne dagen, og de fleste som skal handle julegaver planlegger å kjøpe klær og sko, samt elektronikk og sports- og fritidsutstyr, sier handelsanalytiker Ardalan Fadai i Nets.

Nets har også tatt tempen på norske forhandlere, og 40 prosent svarer at de forbereder tilbud til årets Black Friday.

Ifølge betalingsselskapet skal rundt halvparten av de spurte forhandlerne ha Black Friday-tilbud. Blant forhandlerne som ikke deltar er hovedgrunnene som oppgis at de ikke vil støtte overforbruk og at kundene ikke forventer at de deltar.