Nestlé tar i bruk block chain-teknologi

Annonse

Nestlé tilbyr nå forbrukerne innsikt i forsyningskjeden gjennom et samarbeid med OpenSC. Blockchain-plattformen skal gjøre det mulig for forbrukere å spore maten de kjøper helt tilbake til gården, uavhengig av hvor i verden gården befinner seg.

Open SC er opprettet af WWF-Australia og Boston Consulting Group Digital Ventures. Selskapet har utviklet en plattform som gir adgang til uavhengige og verifiserbare bærekrafts- og verdikjededata. Det drar Nestlé, som blant annet fører merker som Nesquik, Nestlé Barnemat og After Eight, nytte av.

– Blockchain-initiativet til barnematen som produseres ved fabrikken vår i Finland vil gi forbrukerne innsikt i opprinnelse og gjenbruksmuligheter for emballasjen. Det gjelder for eksempel glasset, som barnematen kommer i, men også ingrediensenes opprinnelse, som for eksempel ville bær fra nordiske skoger, sier Svante Palebo, Head of Operations i Nestlé Nordic, i en pressemelding.

Valgfrihet

Magdi Batato, Executive Vice President, Head of Operations i Nestlé forklarer at selskapet ønsker at forbrukerne skal kunne ta en velinformert beslutning når de handler, og dermed også velge produkter som produseres ansvarlig.

– Open blockchain-teknologi kan gi oss mulighet til å tilgjengeliggjøre pålitelige opplysninger med forbrukerne, sier Batato i meldingen.

Det opprinnelige, globale pilotprogrammet fra Nestlé vil spore melk fra bedrifter og produsenter i New Zealand til Nestlé-fabrikker og lagre i Midt-Østen. Senere vil teknologien bli testet på palmeolie fra Nord- og Sør-Amerika. Pilotprojektene skal gjøre det mulig for Nestlé å forstå hvor skalerbart systemet er.

Næringsmiddelkonsernet Nestlé har arbeidet med blockchain teknologi siden 2017, da særlig med IBM Food Trust.