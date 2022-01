Salesforce introduserer klikkbasert blockchain

Annonse

Salesforce kommer med nyheten Salesforce Blockchain, en plattform med minimalt kodebehov som lar organisasjoner dele verifiserte og distribuerte datasett på tvers av pålitelige nettverk.

Ved å introdusere blockchain for verdens største CRM-plattform, kan bedrifter nå lage blokkjedenettverk, arbeidsflyt og applikasjoner som gir helt nye opplevelser. Salesforce Blockchain ble introdusert for første gang under utviklerkonferansen TrailheaDX, skriver Salesforce i en pressemelding.

– Vi hjelper bedrifter med å bygge for fremtiden ved å gjøre banebrytende teknologi tilgjengelig og enkel å ta i bruk. I dag gjør vi dette med Salesforce Blockchain. Nå kan bedrifter skape nye økosystemer og oppnå nye høyder innen samhandling med pålitelige partnernettverk, sier Brett Taylor, president og CPO i Salesforce. Næringslivets samhandling krever at bedrifter må dele massive mengder med data med stadig flere partnere og tredjepartsleverandører. Dette skal ifølge selskapet medføre unødvendig høye kostnader og ineffektive prosesser.

Blockchain løser dette med distribuerte loggbøker som sporer og godkjenner data for hver partner eller node i nettverket. Nå åpner kombinasjonen av CRM og blockchain muligheter for nye forretningsprosesser innen salg, service, markedsføring og mer, heter det i meldingen.

Salesforce Blockchain skal være en lav-kode blockchain plattform der hvem som helst blant annet skal kunne bygge nettverk med få klikk, automatisere data med Lightning Platform og få et enklere samarbeid med partnere.