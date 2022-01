Tumblr solgt for brøkdel

Annonse

I 2013 kjøpte Yahoo Tumblr for 1,1 milliarder dollar – 9,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Nå ble det ifølge The Verge videresolgt til Automattic, som eier bloggtjenesten Wordpress, for mindre enn tre millioner dollar, omtrent 26 millioner kroner.

Verdien av Tumblr er dermed falt enormt på seks år. Ifølge The Verge er prisfallet en følge av at andre sosiale medier som Snapchat, Instagram, Youtube og Facebook dominerer markedet, som igjen drives av annonser.

Nettopp annonsemarkedet var bakgrunnen for at Yahoo kjøpte Tumblr – til sammen hadde de to en brukerbase på over en milliard brukere. Noe som altså skulle friste annonsørene til å fylle på med annonsekroner. Så gikk det ikke sånn.