Bevegelser i bransjen 

Peter Jetzel blir administrerende rebell

Peter Jetzel er ansatt som daglig leder i Rebel, med start den 1. oktober.

– Det blir helt rått å samle de beste it-hodene i et økosystem som vil yre av kompetanse, kraft og kreativitet. Jeg elsker Rebels kongstanke om kunnskapsdeling på tvers av bransjer, organisasjoner, fagmiljøer og akademia, sier han i en melding fra Rebel, og fortsetter:

– Rebel er ikke bare en ny måte å jobbe sammen på, det er er også en ny tenkemåte. De beste ideene oppstår ikke i ett hode i enerom. De oppstår mellom mennesker. Derfor er kunnskapsdeling og gjensidig læring vårt mantra. Rebel blir langt mer en arena for samhandling enn tradisjonelle kontorplasser. Vi er overbevist om at dette vil gi verdifulle løsninger som landet, ja, verden trenger.

Jetzel kommer fra rollen som daglig leder for Innovasjonshuset Epicenter. Tidligere har han erfaring fra en rekke ledende roller innenfor kommunikasjon, teknologi og innovasjon i Europa, USA og Asia. I ni år ledet han Googles arbeid med marketing og digitaliseringsprosjekt i Norden og Benelux, der han hjalp både individer, privat næringsliv og det offentlige i å dra nytte av teknologi for å skape vekst og arbeidsplasser.

Eirik Haslestad til Sopra Steria

Den tidligere yrkesoffiseren Eirik Haslestad skal bygge broer mellom forretning og it, og hjelpe rådgiverne i Sopra Steria til å bli enda flinkere problemløsere for kundene.

– En av mine kjepphester er at vi må snakke om løsningene våre på en enklere måte. Jeg kommer til å utfordre alle på det. Ikke bruk forkortelser og stammespråk. Fortell heller hvilke problemer som skal løses og hva kunden får ut av det, understreker Haslestad.

I Sopra Steria skal Eirik Haslestad gå inn i ledelsen i divisjonen Digital Platform Services, som tilbyr tjenesteutsetting og leverer sky- og infrastrukturrådgivning, transformasjonsprosjekter og nøkkelferdige IT-løsninger. Mandatet er å videreutvikle de tekniske rådgiverne og være et brohode til andre deler av virksomheten, især Business Consulting.

Haslestad har en lang militærkarriere; først som mekaniker, deretter pilot og senere i diverse stabsfunksjoner i Luftforsvaret og Forsvarsstaben.

Haslestad har også erfaring fra flere konsulentselskap, og har job

bet i Kearney, QVARTZ og PricewaterhouseCoopers.

Geir Pedersen starter på egenhånd

Geir Pedersen (Foto: Gritera)

Geir Pedersen har de siste 4 årene vært leder for Teknologi-teamet til BearingPoint i Norge. Nå har han valgt å forlate selskapet for å starte opp konsulentselskapet Gritera, sammen med Kristian Henrichsen.

Gritera vil tilby uavhengig rådgivning innen prosjektledelse, anskaffelser og it-arkitektur.

Geir legger totalt bak seg 14 år som konsulent og leder i store internasjonale konsulentselskaper før han nå prøver lykken som Grunder. Kristian har over 10 års erfaring som konsulent, og har også vært med å grunnlegge PropTech-selskap Percepia og har vært selvstendig konsulent siden 2018.

– Bakgrunnen for å starte Gritera er et sterkt ønske om å utnytte vår lange erfaring fra bransjen til å bygge et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere. Etter å ha vært i bransjen i hele min karriere så har jeg noen tanker om hva man bør gjøre for å skape et slikt drømmehjem, og kanskje enda viktigere – hva man ikke bør gjøre, sier Pedersen, i en av de aller første pressemeldingene fra det nye konsulentselskapet.

Anita Aldridge nytt tilskudd i BlueTree

Anita Aldridge (Foto: privat)

1. september startet Anita Aldridge som Senior Key Account Manager i BlueTree.

BlueTree er Cisco Partner, akkurat som Aldrigdes forrige arbeidspalss - Conscia.

– Min rolle vil være Senior KAM samtidig som jeg bidrar i en styrking av salgsapparatet. Strategien til BlueTree er å bli Cisco Gullpartner i løpet av 2021, det er noe jeg syntes er svært spennende. Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å bli med og å bidra på den reisen, skriver Aldridge til Computerworld.