Nå kommer Edward Snowdens selvbiografi 

Annonse

Pressen har skrevet side opp og side ned om Edward Snowden. Nå har du mulighet til å lese it-teknikeren og varslerens egne ord og beskrivelse av saken som rystet en hel verden.

Den 17. september blir det verdenslansering av Snowdens selvbiografi Permanent Record. Boka blir utgitt samtidig i over 20 land. Den norske tittelen blir Systemfeil.

Jobbet i dyp hemmelighet

I 2013 sjokkerte den tidligere it-teknikeren og CIA-agenten verden ved å utlevere amerikansk etterretning. Snowden avslørte at amerikanske myndigheter i all hemmelighet jobbet med å få tilgang til hver eneste e-post, hver eneste tekstmelding og avlytte hver eneste telefonsamtale verden over. Det ville resultert i en gjennomgripende masseovervåkning med mulighet til å spionere på alle sider av privatlivet til hvert eneste menneske på kloden. Nå forteller Snowden for første gang sin dramatiske historie om hvordan han selv var med på å utvikle dette systemet, samvittighetskvalene som førte til at han prøvde å ødelegge det, og hvorfor han til slutt gikk til det skritt å varsle om disse forholdene. Det skriver Aschehoug, som er norsk utgiver av boka, i en pressemelding.

- Edward Snowden ofret svært mye da han varslet verden om denne omfattende overvåkningen. Arbeidet med selvbiografien Aschehoug utgir nå i høst har pågått i dyp hemmelighet, og det har blitt en rystende fortelling og viktig påminnelse om hvor dårlig det står til med ytringsfriheten og personvernet i vår tid, sier konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug.