To priser til Sverre Hurum

Konsulentguiden og Virke kunne denne uken dele ut årets konsulentpriser for 12. gang. Likevel er det første gang at juryen deler ut Årets leder og Årets Ærespris til en og samme person.

To priser

Det ble hele to priser på tidligere Bouvet-leder Sverre Hurum under Konsulentprisen 2020. I tillegg til å motta æresprisen, ble han kåret til Årets leder.

– Jeg er imponert over det Sverre Hurum og Bouvet har fått til. Dette er en leder som virkelig har skjønt at det er folka dine som er den viktigste verdien i virksomheten, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for hovedorganisasjonen Virke, i en melding på Konsulentguiden.

–Det at jeg har mottatt prisene kanskje et tegn på at kontinuitet og lojalitet lønner seg og at juryen kanskje har sett at jeg er en samlende person som sammen med mange fantastiske mennesker har formet Bouvets historie, sier Sverre Hurum, som nå har sagt fra seg stillingen som administrerende direktør etter hele 17 år i Bouvet.

Årets Konsulentselskap

IBM ble kåret til Årets konsulentselskap under prisutdelingen.

Selskapets faglige kompetanse og gjennomføringsevne skal være det respondentene i undersøkelsen er mest fornøyd med hos konsulentene i IBM.

– Vi er glade for å se at kundene verdsetter arbeidet vi gjør. Å jobbe tett med dem og bidra til deres verdiskaping gjennom nye inntektsstrømmer eller økt produktivitet er en viktig motivasjon for oss. Det er spesielt gledelig at verdiskapning løftes frem i undersøkelsen og nå i kåringen, sier administrerende direktør i IBM Norge, Hans-Henrik Merckoll, i en uttalelse fra Konsulentguiden.

Årets konsulentoppdrag

Under årets utdeling var det flere priser som skulle deles ut. Ey ble utropt som vinner av Årets konsulentoppdrag med oppdraget Vestlandsscenarioene 2020.

Da Covid-19 og oljeprisfall traff Norge, medførte det unntakstilstand på Vestland, og Ey ble spurt om å hjelpe med en scenarioanalyse.

– Dette var veldig gøy! Spesielt fordi vi vet at konsulentnæringen produserer et hav av gode analyser og strategier – og så seiler vi avgårde med seieren ombord. Jeg håper de andre fylkene og kommunene ser til Vestland fylke når de skal ta tak i den grønne omstillingen, sier Eys Maria Helsengreen, som har ledet prosjektet, i en melding fra Ey.

Digital kåring

Som seg hør og bør, under korona-pandemien, ble årets utdeling holdt digitalt. Juryen skal være sammensatt av ledere fra konsulentbransjen og akademia, mens over 1500 respondenter skal ha gitt sine innspill til hva som er de viktigste it-trendene for 2021 og hvilke aktører som er ledende i det norske markedet.

Ifølge Konsulentguiden skal årets analyse vise at skytjenester, analyse og stordata er de viktigste trendene for privat sektor, mens det for offentlig sektor er sky, stordata og kunstig intelligens.