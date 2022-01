Braathe Gruppen har kjøpt Bamble It Senter

Annonse

Braathe Gruppen, som leverer it-, drift- og skyløsninger, har kjøpt 100 prosent av aksjene i Bamble It Senter. Med oppkjøpet ønsker de å ta en ledende posisjon i markedet for it- og skytjenester i Norge.

Annonse

Bamble It Senter leverer skytjenester fra Microsoft, eget datasenter og egenutviklet programvare for turarrangører og transportører. Selskapet har tre ansatte og kontorer på Stathelle i Telemark. Etter overtakelsen av Bamble It Senter vil Braathe Gruppen ha mer enn 175 ansatte, omsette for over 430 MNOK og være en sterk nasjonal aktør, med lokal tilstedeværelse i 8 byer. Det skriver Braathe Gruppen selv i en pressemelding.