Voldsom øking og nytt forbruksmønster i internettrafikken

Frem til covid-19-krisen hadde husholdningene en sterk økning i internettrafikken på ettermiddagen, da man kom hjem fra arbeid og startet forskjellige strømmetjenester. Forbruket har tradisjonelt ligget på topp mellom klokken 20 og 22. Det er særlig digitale tv-tjenester som har drevet trafikken til toppunktet.

Globalconnect har holdt et ekstra øye med trafikken på internett og kapasiteten på nettet. Etter drøyt to uker ser de at et nytt mønster har satt seg:

– Nå ser vi en betydelig økning i internettbruk på dagtid – men enda mer på kvelden! Økningen tilsvarer over 50 000 samtidige videomøter. Trafikken fortsetter til langt ut på kvelden og natten. Vi antar dette skyldes at mange arbeider hjemmefra og må fordele ansvar for barn og huslige sysler – foreldre kan ikke nødvendigvis være «på» samtidig hele tiden, sier Martin Højriis Kristensen, produktsjef i Globalconnect Norge.

Norske nett er forberedt

– Derimot forteller kundene at de er fornøyde med forutsetningene for hjemmekontor. I tillegg til godt internett, er det særlig moderne skytjenester som gjør det mulig å arbeide både effektivt og sikkert hjemmefra. Mange virksomheter er nok glade for at de har vært forutseende på dette området. Hvis ikke, er det mulig å gjøre noe med det nå. Det er god kapasitet i de norske nettverkene og fullt mulig å oppgradere sin kapasitet – om behov.

– De siste dagene har vi sett at både Netflix og Facebook har satt ned hastigheten på film og video for å unngå sammenbrudd i nettet. Dette er egentlig ikke så relevant i Norge. Generelt er Norge godt forberedt for denne situasjonen. De fleste har et godt internett hjemme. Eksempelvis leverer Homenet, som er Globalconnects tjenestetilbud til husholdningene, høye hastigheter inntil en gigabit per sekund. Med dette kan en vanlig familie streame så mange filmer de vil, samtidig som de sitter i videomøter og sender tunge filer på epost, mener Kristensen.