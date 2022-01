Folk frykter flere forskjeller

Annonse

To av ti frykter at hjemstedet risikerer å bli hengende etter i den digitale utviklingen. Nå advarer Telenor-sjefen om store konsekvenser for distrikter som ikke holder tritt. Det er en undersøkelse utført av Kantar for Telenor utført i juli 2019 som ligger til grunn.

– Undersøkelsen viser at krav til digitale løsninger stadig blir høyere, og at utbygging av bredbånd og mobilnett aldri har vært viktigere. Vi ser at en fjerdedel av de som bor i distriktene er redde for at hjemstedet skal bli hengende etter i den digitale utviklingen, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

– Offensive grep er nødvendig. God internettdekning er selve nøkkelen for å hindre at distriktene havner i bakleksa. Distriktene vil ha like stor nytte av digitalisering som byene.

Dette ble uttalt på et Telenor-arrangement under Arendalsuka. Der deltok også digitaliseringsminister Nikolai Astrup som legger til:

– Mange kommuner kommer til å få utfordringer med å levere gode tjenester hvis de ikke arbeider på nye måter. De skal levere tjenester til stadig flere eldre samtidig som at det blir stadig færre yrkesaktive. Nøkkelen er å effektivisere, innovere og digitalisere.

Få frykter for egen jobb

Ifølge undersøkelsen forventer de fleste av oss at digitalisering vil forandre jobbene våre til det bedre. De færreste av oss frykter at digitaliseringen kommer til å true arbeidsplassen vår. Folk som bor i byer er mer urolig enn andre for at digitaliseringen kan medføre arbeidsledighet.

– Det er ingen tvil om at fremtidens arbeidsmarked vil bli påvirket av den digitale utviklingen. Teknologi og digitalisering vil ikke bare effektivisere og modernisere arbeidsplassene i byene, men også distriktsnæringer som industri og landbruk. Med digitale løsninger vil lange avstander bety mindre, sier Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor.

– Dette kan føre til at unge nyutdannede som før flyttet fra distriktene og ble værende i byene på grunn av arbeidsmarkedet, nå finner veien tilbake til spennende jobber på stedet de vokste opp.

Vil helst kjøre bilen selv

Selv om nordmenn er positive til digitalisering, fremstår for eksempel selvkjørende biler som fjernt for de fleste. Bare 2 av 10 tror de kommer til å la seg transportere av en selvkjørende bil om 10 år, og kun 3 av 10 ville latt seg operere av en robot som fjernstyres av en lege ved et annet sykehus.

– Tallene viser at folk har et avventende forhold til hva digitaliseringen kan bety for dem i fremtiden. Tingenes Internett, 5G og kunstig intelligens vil komme raskere enn vi tror. «Ting» vi i dag kobler sammen med millioner av andre ting, vil bli koblet sammen med milliarder av andre ting i fremtiden. 5G kommer til å revolusjonere mange av dagens bruksområder fordi netthastigheten blir større med tilnærmet null forsinkelse. Og sist, men ikke minst, vil kunstig intelligens endre måten vi løser oppgaver på, sier Sandberg.



Kommunene må med

En dekningsundersøkelse fra Nkom viser at 82 prosent av husstander har tilgang til 100 Mbit/s bredbånd. Likevel er det store geografiske forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde strøk. Utviklingen går lynraskt og det nytter ikke lengre å være avhengig av et 100 år gammelt kobbernett dersom Norge skal følge med i utviklingen.

–Vi har allerede en god dialog og et godt samarbeid med kommuner over hele landet for å sikre utbygningen av fremtidens mobil- og fibernett. Vår målsetning er at alle landets innbyggere skal sikres høyhastighets bredbånd og gode telefoniløsninger. For å få dette til, kreves det et tett og godt samarbeid mellom oss som utbygger og lokale myndigheter, sier Furberg.