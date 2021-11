Rekordmange husstander har tilbud om høyhastighetsbredbånd

Annonse

86 prosent av norske husstander har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– Det betyr at vi nærmer oss regjeringens mål om 90 prosent dekning innen 2020. Det er også gledelig at veksten særlig er kraftig i spredtbygde strøk, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mer til fler

Konsulentselskapet Analysys Mason har på oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge.

I Rapporten Bredbåndsdekning 2019 kommer det frem at blant annet at dekningen for fiberbasert bredbånd i spredtbygde strøk nå er på 45 prosent, som er en oppgang på 13 prosentpoeng siden 2018.

Det skal bety at rundt 60.000 nye husstander i spredtbygde strøk har fått tilbud om fiber det siste året, og at nær halvparten av alle husstander utenfor tettbygde strøk nå har tilbud om fiber.

Rapporten viser også at totalt 98 prosent av landets husstander nå har innendørs 4G-dekning.

I tillegg kommer det frem at det er en betydelig vekst når det gjelder de høye hastighetene.

Høyhastighet

For høyhastighetsbredbånd (over 100 megabit per sekund) er økningen på 3,4 prosentpoeng til 86 prosent av husstandene fra første halvår i 2018 til første halvår i 2019. Dette er en kraftigere vekst enn i samme periode i fjor, heter det i meldingen.

– Det betyr at cirka 100.000 nye husstander har fått tilbud om høyhastighetsbredbånd fra 2018 til 2019. Trolig har statlige tilskudd bidratt til at minst 10.000 av disse husstandene har fått tilbudet, sier Astrup.

I spredtbygde strøk har 59 prosent av husstandene tilbud om høyhastighetsbredbånd, men veksten her er ti prosentpoeng fra 2018 til 2019.

Ifølge digitaliseringsministeren viser tallene at regjeringens markedsbaserte og teknologinøytrale bredbåndspolitikk har vært svært vellykket.

– Vi har et dynamisk bredbåndsmarked med mange tilbydere og stor investeringsvilje. Den gode utviklingen utenfor de store byene det siste året har vært spesielt gledelig, sier digitaliseringsministeren i meldingen.