Vil ha gigabitsamfunn i 2025

Fagforeningen kommer med kravene i et brev i forbindelse med lanseringen av stortingsmeldingen om den digitale grunnmuren og er opparbeidet av Negotia sammen med 17 andre aktører.

– Det er viktig at vi nå legger til rette for det store løftet for å sikre at vi som samfunn har den digitale infrastrukturen på plass, sier Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia.

Negotia peker på at pandemien har vist verdien av høykvalitets internettforbindelser for å sikre økonomiske aktiviteter samt deltagelse i utdanning og også det sosiale.

– Som fagforening som organiserer arbeidstakere i det private næringsliv har Negotia tilegnet oss verdifull kunnskap under koronapandemien, og mener det nå er avgjørende at vi som storsamfunn oppgraderes for å møte fremtidens behov, sier Paulsen.

Avsenderne av brevet sier det må settes nye mål for kapasitet og dekning av høyhastighetsnett i kommende stortingsperiode. Målene må også følges av forutsigbare økonomiske støtteordninger over statsbudsjettet.

Negotia har sammen med 17 andre aktører i norsk samfunns- og næringsliv gått sammen for å oppfordre politikerne til å legge til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025.