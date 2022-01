Benekter at avtale i Tromsø er ulovlig

Annonse

Det er en rapport fra revisjonsfirmaet KomRev Nord, som nylig ble lagt frem som har påvist ulovligheter i kommunens It-avdeling. To kommunale It-ledere har gått av etter rapporten, men har beholdt jobber i kommunen.

Rapporten viser at kommunen inngikk en ulovlig avtale til 35 millioner kroner med Bredbåndsfylket Troms AS. Det uten fullmakt fra politikerne og rådmannen. Ingen andre selskaper fikk anledning til å komme med anbud, slik loven krever. Dette kalles en ulovlig direkteanskaffelse skriver NRK Troms.

Annonse

Hjalp i kritisk situasjon

- Vi mener vi ikke inngikk noen ulovlig avtale med Tromsø kommune da kommunen henvendte seg til oss for å drifte deres infrastruktur. Tromsø kommune var i en veldig kritisk situasjon der alle som stod for driften av kommunens digitale infrastruktur hadde sagt opp. Bredbåndsfylket sa seg selvsagt villig til å hjelpe en av sine eiere i en slik kritisk situasjon, sier adm. direktør for Bredbåndsfylket Dag-Ketil Hansen i en kommentar til Telecom Revy.

Annonse

- Husk at Bredbåndsfylket ble for nesten 20 år siden etablert for å bygge, eie og drifte digital infrastruktur for sine eiere. Et av våre formål er å bidra til å etablere felles IKT-plattformer, stordriftsfordeler og felles innkjøps samarbeid. 3/4-deler av denne driftsavtalen gikk ut på drift av nettverk, brannmurer, trådløs nett osv. Dette er områder vi har meget god kompetanse på. sier Hansen

- Det at kommunene finner sammen for å dele på slike kostnader når kapasitet er der er jo udelt positivt. Da reduseres kostnadene for den enkelte kommune seg over tid. Og i dette tilfellet har jo kommunene som sagt etablert et eget selskap for dette, og det er Bredbåndsfylket. sier han.

Annonse

Også Telenor involvert

I tillegg skal det være gjort ulovlige innkjøp fra It-selskapet Crayon slik at de samlete muligens ulovlige innkjøpene beløper seg til over 100 millioner kroner. It-skandalen i Tromsø har kostet to kommunale ledere stillingene, etter en ulovlig avtale til 35 millioner kroner. NRK har siden avslørt at kommunen har gjort ulovlige avtaler for langt mer.

Skandalen omfatter også en reise Barcelona-tur til 140 000 kroner til en Cisco-konferanse. Det er nemlig Telenor Inpli som har arrangert turen og gjort bestillinger for kommunens ansatte. Fra før leverer selskapet blant annet Cisco-utstyr til kommunen, men It-leverandøren har også stått for bestilling av for eksempel hotell og buss. Siden har Telenor Inpli fakturert kommunen for reiseutgifter på mer enn 90.000 kroner. Resten av fakturaene for reisen kommer fra et reisebyrå.

Tromsø kommune ville med dette skrive It-historie, kommer det frem på Telenors nettsider. Bredbåndsfylket Troms eies 80 prosent av Troms fylkeskommune pluss noen kommuner. Deres mandat og oppgave er å levere bredbånd til offentlige etater i kommuner og fylkeskommuner.