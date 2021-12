Broadcom kjøper Symantec Enterprise

Annonse

Broadcom melder at selskapet har lagt inn et bud på Enterprise-avdelingen til Symantec på 10,7 milliarder dollar. Dette tilsvarer nesten 96 milliarder norske kroner. Kjøpsforslaget kommer kun kort tid etter at Broadcom la inn et bud på hele Symantecs virksomhet i juli.

Den gangen gikk handelen i vasken, og skal vi tro amerikanske medier var grunnen til havariet at Symantec ikke ville akseptere det budet Broadcom hadde lagt inn. Denne gangen ser det imidlertid ut til at en handel kan bli en realitet. Flere amerikanske medier mener det kun er snakk om tid før handelen er offisiell.

Flere har ymtet frempå om at budet Broadcom har lagt inn på Symantecs Enterprise-avdeling er svært høyt. Dette mener man fordi en stipulert verdi av hele Symantecs virksomhet ligger på 12,6 milliarder dollar.