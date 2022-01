Henter inn 1,5 milliarder kroner til bærekraftig digital infrastruktur

Annonse

Bulk Infrastructure driver nordiske datasentre, deriblant N01 i Vennesla, og bygger ut og drifter fibernettverk. BentallGreenOak (BGO) går nå inn i selskapet med 1,5 milliarder kroner. Samtidig øker også de store aksjonærene Bulk industrier som ledes av gründer Peder Nærbø og John Fredriksens Geveran sine investeringer.

Peder Nærbø fortsetter som styreformann, mens John Carrafiell fra BGO trer inn i styret. Carrafiell var med å stifte BGO.

Datasenter og fiber

Det er ventet at det nå skal bli investert mer i utviklingen av N01 Data Center Campus, med mål om å gjøre det til verdens største datasenter som drives av utelukkende fornybar energi. Det vil da være på rundt tre millioner kvadratmeter og trekke en gigawatt med kraft.

Datasenteret i Vennesla tilbyr integrert tilgang til Bulk Infrastructures nylig ferdigstilte Havfrue fiberkabelprosjekt som har forbindelse via Esbjerg i Danmark til New Jersey i USA. Det neste større kabelprosjektet for Bulk Infrastructure er prosjektet Leif Erikson som vil knytte sammen Norge og Canada med fiber. I Canada har BentallGreenOak en sterk posisjon.