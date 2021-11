Økt frykt for svindel gjør at rekordmange ønsker opplæring

Annonse

Nå frykter over halvparten av oss å bli utsatt for identitetstyveri. Det er en økning på 20 prosent siden juni. Det viser en undersøkelse fra Buypass - et selskap som leverer løsninger som sikrer pengetransaksjoner og sensitiv informasjon til store deler av norske kommuner, helsesektoren, Norsk tipping og idretts-Norge.

I undersøkelsen som ble utføt i september svarer to tredjedeler nordmenn at de føler seg trygge på nettet. Det kommer også frem at folk flest (74 prosent) har blitt utsatt for svindelforsøk gjennom SMS, e-post eller sosiale medier. Likevel er netthandel noe av det som skaper mest bekymring.

Netthandel

Økt netthandel fører til økt bruk av bankkort og innloggingsløsninger der brukeren må oppgi personlige data for å gjennomføre et kjøp. Dette kan både være problematisk og utfordrende, skriver Buypass i en pressemelding.

- Denne undersøkelsen viser at halvparten av oss nå frykter å bli utsatt for ID-tyveri. Dette henger sammen med den eksplosive veksten av falske nettsider. Folk liker for eksempel ikke å registrere kortnummeret sitt på et skjema på nett, og de savner informasjon om at nettsiden de er på, er trygg, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass, og fortsetter:

- Vi bør ta på alvor at over halvparten sier de ønsker seg opplæring i informasjonssikkerhet, dersom det blir tilbudt dem. Dette gjelder både unge og voksne, og det er ekstra problematisk når denne usikkerheten forplanter seg inn i arbeidslivet, sier hun.