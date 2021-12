Tre av fem nordmenn er utsatt for forsøk på phishing

Annonse

OPPDATERT: I en ny undersøkelse, gjennomført av YouGov, mener Buypass at de har funnet årsakene til at nordmenn fortsetter å bli frastjålet penger på internett gjennom phishing.

– Nesten en femtedel nordmenn har lagt igjen kontonummer, personnummer og annen personlig informasjon på en nettside de ikke aner hvem som eier. Slik får kriminelle tilgang på alt de trenger for å ta pengene til godtroende mennesker som ikke vet hvem de kan stole på. Vi mener derfor det burde bli enklere å se identiteten aktører på nett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass, i en melding fra selskapet.

Unge voksne deler oftest sensitiv informasjon

Undersøkelsen som ble gjennomført av 1000 respondenter fra hele Norge tidlig i november, viser at nesten alle nordmenn handler på nett. Det er bare fire prosent som oppgir at de ikke gjør det.

Ifølge undersøkelsen skal så mange som 60 prosent ha oppgitt at de har vært utsatt for phishing. 39 prosent svarer at de ikke føler seg trygge når de handler på nett.

I undersøkelsen kommer det også frem at 18 prosent har lagt igjen personnummer, kontonummer og annen sensitiv informasjon på en nettside uten å vite hvem som driver den.

Ifølge Buypass er det folk mellom 18 og 29 år som oftest legger igjen personsensitiv informasjon på nett. Her svarer 18 prosent ja, nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Til sammenligning deler bare to prosent av de over 60 år slik informasjon på nettet. Den største andelen av delingen kommer fra Oslo, der 16 prosent svarer ja, sammenlignet med seks prosent i Trøndelag, den minste andelen, heter det i meldingen.

Sosiale medievaner

Statistikken viser også risikoen for phishing varierer ut fra forskjellige sosiale medievaner.

De som ofte bruker det sosiale mediet Tumblr er mest utsatt. Her svarer 86 prosent at de har blitt utsatt for phishing. Til sammenligning er andelen 70 prosent hos de som bruker Pinterest hver måned. Tumblr-brukere er også de som desidert oftest legger igjen bankkonto eller personnummer ofte på nettet. Av dem sier 30 prosent at de har lagt igjen denne typen data på en nettside, uten å vite hvem som eier den. Til sammenligning svarer bare ni prosent Facebook-brukere det samme.

Saken ble oppdatert 24.11.2020. Vi har rettet opp tittel fra å være "utsatt for" til "utsatt for forsøk på".