Obos bygger «testlaboratorium» for utprøving av framtidens boliger

Annonse

På Vollebekk i Oslo, området mellom Bjerke og Alnabru, bygger Obos nå en boligblokk med 36 leiligheter som selskapet omtaler som en «testlab for framtidens boliger». Under navnet «Obos Living Lab» skal beboerne der prøve ut nye ideer, konsepter og løsninger for å utforske framtidens hjem i en tid med raskt voksende byer, arealknapphet og behov for bærekraftige løsninger.

Ved hjelp av de nye mulighetene som den teknologiske utviklingen byr på skal beboerne prøve ut ulike boformer, romløsninger, teknologier og materialer. Målsetningen for laben er å finne løsninger som gir folk et enklere og bedre liv.

Fleksibygg fylt av sensorer

Bygningen vil være fleksibel med mulighet til å enkelt skifte ut tekniske løsninger eller endre planløsninger underveis. Det vil også installeres sensorer som vil kunne måle alt fra lys- og luftkvalitet til temperatur og støy. Gjennom kontinuerlig datainnsamling fra sensorer kan vi lære mer om hvordan bygningen fungerer og hvilken påvirkning beboerne har, skriver Obos om nybygget.

«Vi vil leie ut boligene rimeligere mot at leietakerne «prøvebor» løsningene. På den måten kan vi utvikle de beste produktene og boligene, og sørge for at de fungerer optimalt før de tilbys i andre prosjekter», skriver konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, i en lederartikkel i Obosbladet før sommerferien satte inn.

Samarbeid for innovasjon

Boligblokka til 150 millioner kroner skal stå klar i andre kvartal 2021, og da flytter de første «prøvekaninene» inn.

– Vi ønsker å teste ut nye løsninger i et virkelig miljø, og testlaben gir oss en unik mulighet til dette. Her vil leietakerne bidra med erfaringer underveis og delta i forskningsprosjektene, sier prosjektleder Ingemund Skålnes i Obos i en pressemelding fra selskapet.

Meningen er også at byggebransjen skal kunne få muligheten til å prøve ut nye ideer og produkter i bygget, slik at innovasjonstakten skal økes og at nye løsninger kommer raskere ut til brukerne.

– Vi er nå i en innledende fase for å finne ut hvilke temaer og problemstillinger vi skal se nærmere på. Gjennom samarbeid med bransjen og forskningsmiljøene ønsker vi å finne de gode løsningene for folk. Erfaringene vi tar med oss vil påvirke hvordan vi bygger boliger i fremtiden, avslutter Skålnes.