Norsk startup vil revolusjonere håndteringen av overvann

Den norske startupen 7Analytics har utviklet Software-as-a-service-løsningen Flomkuben for modellering av overvann.

Flomkuben muliggjør jobbing i en dynamisk nettbasert løsning, plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak – og se hvordan vannet vil oppføre seg på minutter. Det skriver Bygg Reis Deg i pressemelding.

Færre skader

Forskning viser at regnmengden mest sannsynlig vil fortsette å øke i fremtiden.

–For hver krone investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 25 kroner. Gevinsten kommer fra skader som ikke oppstår, forteller Jonas Aas Torland, Chief Commercial Officer i 7Analytics.

Torland mener at effektiv og presis planlegging er nødvendig for å oppnå en sikker og bærekraftig samfunns- og byutvikling, og at Flomkuben vil føre til færre skader på boliger, infrastruktur og mennesker.

– Det er derfor en høy samfunnsmessig gevinst, samtidig som det også har en klar miljøeffekt i form av at færre bygg må repareres eller bygges opp på ny, sier han.

7Analytics er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm.