Symetri Collaboration endrer navn til Tribia

Symetri Collaboration, som leverandør av samhandlingsløsninger til bygg- og anleggsbransjen, endrer navn til Tribia.

I en pressemelding kommer det frem at navneendringen er et ledd i en prosess som startet for et par år tilbake, men skjøt fart i 2018 da selskapet kjøpte svenske Apricon. Selskapet mener tilveksten av løsningen BIMEYE har bidratt til at selskapet har forsterket sin posisjon innen BIM-management, bygningsdelsdata og modeller i byggeprosjekter.

– Tribia er et tydelig og sterkt signal om vårt solide fotfeste i de nordiske markedene. Vi har vært i bransjen i snart tjue år, og kjenner veldig godt til de utfordringene som bygg- og anlegg står overfor. Med de siste oppkjøpene og den veksten vi har i bransjen har vi forsterket vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Steinar Svinøe i Tribia.