Lederbytte i Microsoft

Kimberly Mathisen har ledet Microsoft Norge de siste fem årene. I november er det slutt. Da går Mathisen over som daglig leder i C4IR Ocean. Kristine Dahl Steidel overtar sjefsstolen i Microsoft.

Microsoft kunngjør i dag at Kristine Dahl Steidel blir ny administrerende direktør for Microsoft Norge fra 1. november.

Steidel har jobbet i VMware de siste 16 årene og hun har hatt flere ledende stillinger, blant annet som landssjef i VMware Norge, regiondirektør for Norden og Baltikum. Hun kommer nå sist fra stillingen som Vice President for VMwares digitale arbeidsflater i Europa, Midtøsten og Afrika. Steidel har tidligere jobbet for teknologiselskaper som Cinet, Merkantildata (ATEA) og WM-data i Norge.

– Kristine vil bli en fantastisk leder for Microsoft Norge. Hun vil hjelpe teamene sine med å drive ikke bare egen transformasjon, men også hjelpe våre kunder og partnere til å akselerere veksten i fellesskap, sier Cindy Rose, president for Microsoft Western Europe.

– Jeg har alltid beundret Microsofts evne til innovasjon og forandring. Transformasjonen Microsoft har vært gjennom er intet mindre enn imponerende, og selskapet har evnet å ta med kundene og partnerne på reisen. Digitalisering har over mange tiår vært en driver for forretningsutvikling, men er nå blitt et nødvendig fundament for endring i alle organisasjoner. Pandemien har bidratt til en teknologisk utvikling og en endringstakt vi aldri har sett maken til, og den endringen som nå har skjedd gir oss helt nye muligheter for vekst og innovasjon, sier Kristine Dahl Steidel, i en melding fra Microsoft.

Skal lede teknologi- og bærekraftstiftelsen C4IR Ocean

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Kimberly for hennes dedikerte lederskap i Microsoft Norge de siste fem årene. Suksessene til våre kunder og partnere, inkludert oppbyggingen av en datasenterregion i Norge, forretningsvekst og markedsposisjonen Microsoft Norge har levert under hennes ledelse er svært sterke, sier Cindy Rose.

Kimberly Mathisen forlater Microsoft i november etter å ha vært en del av selskapet siden september 2016. I januar overtar hun som daglig leder for teknologi- og bærekraftstiftelsen C4IR Ocean.

– Jeg ser enorme muligheter for globale industriledere og for havet i dette ambisiøse initiativet for deling av data. Dette er noe av det mest spennende jeg har gjort hittil i min yrkeskarriere og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben og bidra til et sunnere og mer produktivt hav gjennom teknologi og fakta, sier Kimberly Mathisen i en melding fra C4IR Ocean.

C4IR Ocean er en global, uavhengig teknologi- og bærekraftstiftelse hvis mål er å gjøre havet sunt og produktivt. Kjernen i C4IR Ocean er kraften som kommer gjennom å dele og sammenstille havdata i sentrets flaggskip Ocean Data Platform.

– Jeg er svært fornøyd med at Kimberly Mathisen har takket ja til å lede teknologi- og bærekraftstiftelsen C4IR Ocean. Hun har en tung erfaring og kompetanse innen ledelse og teknologi. Hennes energi og evne til å omsette strategier til handling og gode resultater gjør Kimberly til et godt valg som ny daglig leder i C4IR Ocean, sier Øyvind Eriksen, styreleder i C4IR Ocean og konsernsjef i Aker ASA.

I tillegg til rollen som daglig leder i C4IR Ocean, vil Mathisen være en ressursperson som bidrar til Akers aktive eierskap i porteføljen av selskaper, inkludert industriell programvare og marin bioteknologi. Hun tiltrer stillingen senest 1. januar 2022.