Canon lander storavtale med Statnett

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» . Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på tre år og har en verdi på 15 millioner kroner, kommer det frem i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med at Statnett har valgt Canon som sin tjenesteleverandør på print og sikker print for de neste tre årene, sier Kim Henriksen, direktør for Canon Norges storkunde-satsing, i pressemeldingen.

– Statnett har en struktur med mange lokasjoner og vi har med denne avtalen tatt et totalansvar som er tilpasset Statnett sitt behov for alle tjenester relatert til print. Vi har gjennomført en vellykket implementering og er nå over i driftsfasen. Vi gleder oss til samarbeidet i årene som kommer.

Marianne Nilsson, Direktør Adm- og forretningskritiske tjenester i Statnett sier,

– Vi er imponert over hvor bra Canon håndterte implementeringen med å levere ut maskiner til alle våre lokasjoner. De har et veldig godt prosjektapparat og stilte med riktig kompetanse og nødvendige ressurser under hele implementeringen. Med Canon har vi fått en bedre driftssituasjon og et godt serviceapparat for alle våre skrivere/plottere i hele landet, sier Marianne Nilsson, direktør for forretningskritiske tjenester i Statnett.