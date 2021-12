Velger Capgemini som partner for skytransformasjon

Annonse

Capgemini har signert en flerårig kontraktsforlengelse med kort- og lån-selskapet Entercard. Målsetningen er å for å fremskynde den digitale transformasjonen av kjernevirksomheten, skriver de to selskapene i en pressemelding. Håpet er at Entercards driftskostnader skal reduseres med 20 til 30 prosent gjennom dette prosjektet.

– Mens vi fortsetter å drive digitale transformasjonsinitiativer, trenger vi løsninger som hjelper oss med å forbli smidige, skape nye referanser for kundeengasjement og revurdering av leveransemodellene våre. Capgeminis ekspertise innen finans og deres innovative, fremtidsrettede teknologiløsninger hjelper til med å forplikte oss til å nå våre mål. Med bakgrunn i vårt mangeårige samarbeid med Capgemini, er de godt rustet til å forstå virksomheten og kundene våre for å hjelpe oss med å akselerere vår virksomhetstransformasjon. sier Freddy Syversen, CEO i Entercard Group, i meldingen.

– Vi er forpliktet til å gi våre kunder nyskapende, skybaserte, kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å forbedre og øke produktiviteten, samt maksimere forretningsresultatene. Som en pålitelig teknologirådgiver for Entercard har vi muliggjort den digitale reisen deres og bistått med å navigere i utfordringene som oppstår i et stadig økende forretnings-økosystem siden 2010. Vi er takknemlig for Entercards fortsatte tillitt med å bistå til å drive deres forretningsvekst, sier Anil Agarwal, CEO i Capgemini Norden.