Capgemini etablerer kompetanseprogram

Capgemini etablerer kompetanseprogrammet Accelerate for utviklere med to til seks års arbeidserfaring, for å møte kunders etterspørsel innen utvikling og skyløsninger. Det skriver selskapet i en pressemelding. Målet er å utvikle spydspisser som skal dekke kundenes behov i det norske markedet.

Programmet går over 18 måneder og første kull hadde oppstart 1. mars i år. Opplegget er skreddersydd for maksimal læringsoppnåelse, hvor også eksperter i Capgemini bidrar med sin kunnskap og erfaring underveis.

Programmet har oppstart i resten av landet 1. januar 2022 på Capgemini sine kontor i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord, Stavanger, Bergen og Trondheim, og består av teknisk kompetansebygging, nettverksbygging, presentasjonsteknikk, sikkerhet – og ikke minst forretningsforståelse. Slik får utviklerne satt fart på karrieren, gjennom kurs, sertifiseringer og coaching.

– Det er en enorm etterspørsel i markedet etter kvalitetskompetanse innen utvikling og Cloud. Den teknologiske utviklingen foregår i et rasende tempo og syklusene til digitalisering beveger seg raskere og raskere. I Capgemini er det viktig at vi til enhver tid har ansatte som besitter den kompetansen våre kunder etterspør, sier Kristine Stiansen Neset, direktør i Capgemini og leder av Accelerate-programmet i pressemeldingen.

Etablerte team

Capgemini skriver at de har etablerte team og fagmiljøer rundt DevOps og skytjenester på alle sine kontorer i Norge og jobber med Cloud Arkitektur, DevOps Engineering og Cloud Operations og driver kundens digitaliseringsreise - fra design til implementering, migrering, automatisering og vedlikehold av samfunnskritiske løsninger bygget på Hybrid og Public Cloud.

– Digitalisering handler om å integrere teknologi i alle delene av en bedrift. Programmet gjør deltakerne rustet til å komme tettere på kunden, de vil enklere forstå deres behov og lærer seg å presentere det riktige budskapet i ulike deler av organisasjonen. Den digitale reisen handler om å ta i bruk de nye digitale løsningene som videreutvikler, legger til rette for vekst, og som samtidig sørger for god sikkerhet for kundene våre, sier Neset.

Deltakerne i programmet får jobbe lokalt, men skal delta i programmet nasjonalt. Slik får utviklerne et nasjonalt nettverk og verdifull arbeidserfaring innen skytjenester.

– Deltakerne i programmet skal ikke bare bli flinkere teknisk, men også innen sikkerhet, arkitektur, storytelling og samarbeid. Dette er områder vi jobber mye med. Kunnskapen og ferdighetene deltagerne sitter igjen med er nøkkelen til suksessfull kompetanseutvikling. Vi skaper nye ledere, sier Neset.